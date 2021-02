Königsee: Sechs Zentner Holzstaub vom Parkett entfernt

In den 90er Jahren wurde das Waldhaus in Königsee grundsaniert und bekam auch ein frisches Parkett. Modern, offenporig, mit einer Reinigungsmilch zu behandeln, die eine komplizierte Nebenwirkung hatte: Sie zog den Schmutz, der sich bei einer - nicht selten ja auch ausgelassenen - Benutzung eines Saales unvermeidlich bildet, fast schon magnetisch an und verband sich mit ihr zu einer "Patina". Da konnten die Reinigungskräfte noch so gut wischen, der Boden wurde immer dunkler. Die mechanische Abnutzung tat ihr Übriges, so dass jetzt eine fachgerechte Wideraufarbeitung anstand.

Rainer Obstfelder, Inhaber des gleichnamigen Maler- und Lackierermeisterbetriebs in Königsee bekam den Auftrag und hatte mit ihm auch einige Tage zu tun. Denn nicht auf einmal war die alte Schmutzschicht herunterzuholen und auch das Parkett gleichmäßig abzuschleifen. Am Ende sind um die 300 Kilogramm Holzstaub zusammengekommen. Frisch aufgearbeitet und behutsam wieder eingeebnet, muss nun nur noch eine Versiegelungsschicht aufgetragen werden. Mit diesem sanierten Fußboden werde der Saal gleich einen ganz anderen Eindruck machen und dieser Veranstaltungsort dadurch attraktiver, freut man sich im Rathaus auf die Zeit nach dem Ende der aktuellen Einschränkungen.