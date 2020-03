Königsee sucht seinen Anti-Krisenmodus

Die wichtigste Bürgermeister-Botschaft aus der größten Kommune im Westen des Landkreises gehört an den Anfang: „Wir nehmen die Lage ernst und werden alles tun, damit die Auswirkungen so gering wie möglich bleiben. Auch wenn Königsee bisher nicht unmittelbar betroffen ist, sind die indirekten Auswirkungen spürbar, haben Gaststätten geschlossen, wird überall auf Sicherheitsabstand hingewirkt. Gleichwohl ist die Verwaltung – bei saisonal üblichem Krankenstand – normal besetzt und die Bürgeranliegen werden, wenn auch nicht persönlich, so doch telefonisch zu den bekannten Sprechzeiten bearbeitet.” Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei aller Anerkenntnis für die Dramatik der Lage betont das Stadtoberhaupt aber auch: „Es gibt den Moment, da müssen wir uns auf die Arbeit konzentrieren, ohne dass jeder zweite Gedanke mit C beginnt.”

Marco Waschkowski, parteiloser Bürgermeister in Königsee, hat, kurz bevor sein erstes Jahr im Amt vorbei ist, zwar vielleicht mit der einen oder andere politischen Störgröße gerechnet, aber nicht damit, dass ihn eine Pandemie am Schwung-Holen hindert. Trotzdem bleibt ihm keine Wahl, will er die staatlichen Auflagen zum Schutz vor Ansteckung mit der ganz normalen Organisation des Organismus’ Kleinstadt vernünftig verbinden.

Noch keinen bestätigten Fall in Königsee

„Wir sind zunächst erleichtert, dass es bisher zumindest offiziell keine bestätigten Corona-Fälle gibt, ohne dass wir uns der Illusion hingeben, dass dies so bleiben könnte”. Er selbst, bestätigt der Bürgermeister, habe allenthalben wahrgenommen, dass die Anordnung weitgehend akzeptiert werden: „Das Abstandhalten geht vielen so langsam in Fleisch und Blut über,” sagt er. Sorgen mache er sich eher um die Psyche der Menschen: „Wir müssen aufhören, all unsere Gespräche nur noch darum kreisen zu lassen.”

Nicht zuletzt deswegen ist die montägliche Dienstbesprechung neben den Vorsorgepflichten ausdrücklich auf der Suche nach den alltäglichen Fortschritten in der Arbeit. Soll man so einem Tag darüber reden, dass das Wirken des Leerstandsmanagers bereits die ersten konkreten Verkaufsverhandlungen in Gang gebracht hat? Unbedingt, findet Marco Waschkowski: „Aber lassen wir erst die Unterschriften trocknen, wenn sie gesetzt sind, um darüber konkret zu werden.”

Spielgeräte fürs Freibad sind bestellt

Soll man die Vorbereitungen auf die Freibadsaison beibehalten oder abblasen? „Was für eine Frage”, fragt er zurück. Natürlich sei nicht sicher, ob man pünktlich öffnen könne. Doch alle Pläne auf Eis zu legen, findet er völlig unangebracht. Die Spielgeräte seien bestellt, der Bauhof befolge die Abstandsregeln auch in der täglichen Arbeit. Denn irgendwann werde es vorbei sein und dann stünden die Unterhaltungsarbeiten ohnehin an.

Und so lebt die Stadt mit ihren vielen Dörfern in einer Zwischenphase: Alle Einschränkungen die Krise betreffend, sind in Kraft, alle Hoffnung ist die, dass es nicht so schlimm kommt, wie die Pessimisten sagen. Und wenn doch, dass die Folgen möglichst schnell überwunden werden.