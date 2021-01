Königsees Bürgermeister wartet auf Wasserstoff-Dienstwagen

Einer der letzten Stadtratsbeschlüsse in Königsee im alten Jahr betraf ein Leasinggeschäft und dabei konkret den Dienstwagen des Bürgermeisters. Das Vorgängermodell - ein VW Golf in Feuerwehrrot - war noch in der Amtszeit von Vorgänger Volker Stein beschafft worden und hatte die Sparsamkeit der gerade aus Königsee und Rottenbach fusionierten Stadt in allen (fehlenden) Details geatmet.

"Wir haben dieser Grundhaltung Rechnung getragen und darauf geachtet, dass auch das Nachfolgemodell nicht teurer wird, als der Vorgänger", beschreibt das Stadtoberhaupt die zusammen mit der Finanzabteilung im Rathaus getroffene Entscheidung für einen “8er Golf”. Dass sich dabei einige Verbesserungen in Details ergeben haben, freue ihn aber trotzdem.

Jedoch habe man darauf geachtet, die Laufzeit des Leasinggeschäfts bis März 2022 zu begrenzen. Zur Begründung erklärte Marco Waschkowski: "Die Region bereitet sich gerade aktiv auf die Einführung eines neuen Brennstoffs vor. Wenn Wasserstoff lokal verfügbar ist, wäre es ja naheliegend, auch kommunale Fahrzeuge so auszustatten, wenn es sich sowohl ökonomisch als auch ökologisch als sinnvoll erweist."