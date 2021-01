Königsees digitale Hilfsangebote-Sammelstelle bleibt online

Sie waren im letzten Frühling in aller Munde: Fast jede Kommune sammelte nach dem ersten Corona-Lockdown die Angebote all derer ein, die auch unter Pandemiebedingungen die Versorgung sicherstellen wollten und schufen so ein sinnvolles Scharnier für Ältere und Hilfsbedürftige, die plötzlich vom Leben abgeschnitten zu werden drohten und den Anbietern, wie der Gastronomie, denen der Absatz von heute auf morgen verloren ging.

In Königsee war dies zugleich auch eine der ersten Gelegenheiten für eine Sichtbarkeit des Königseer Netzwerkes für Digitalisierung (KND). Naheliegend, also, dass die Hilfe-Webseite, die der Ex-Dröbischauer Justin Meißner in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ins Leben rief, auch lautmalerisch dies aufgriff, gesprochen also www.kaende.de

Schneller als gedacht, versammelte sich dort eine bunte Mischung aller im Stadtgebiet möglichen Anbieter. Und auch heute noch gibt es 16 Einträge, von Supermarkt über vor allem Gaststätten über den Bahnhofladen in Rottenbach bis hin zu elektrotechnischen Serviceleistungen und sogar eine Imkerei.

Seit Winterbeginn aber ist die Liste nicht mehr in aller Munde. “Wir schätzen ein, dass sich inzwischen sowohl die Kunden als auch die Anbieter an die eingerichteten Provisorien gewöhnt haben”, sagt auch Bürgermeister Marco Waschkowski auf Nachfrage unserer Redaktion. Er hat zusammen mit Justin Meißner, der inzwischen einen Web-Dienstleister in Dresden gegründet hat, die Beteiligten angeschrieben und nur zwei Rückmeldungen erhalten. “Wir lassen also die Liste präsent, falls sie nochmals gebraucht wird.”

Daraus zu schlussfolgern, dass die Lage entspannt sei, hält das Stadtoberhaupt allerdings für einen Fehler. Zwar sei noch kein unmittelbarer, konkreter Hilferuf im Rathaus aufgelaufen, doch wisse er aus vielen persönlichen Kontakten in die Unternehmerschaft, dass die Lage zwar sehr unterschiedlich, aber durchweg nicht einfach und teilweise schon ernst sei. Als einen dämpfenden Effekt sieht der Bürgermeister den Umstand, dass viele Gastwirtsleute oft auch Eigentümer der Gebäude seien, in denen sie arbeiten, wodurch das Thema Pachtrückstand nicht dominiert.

Trotzdem könne man nur hoffen, dass sich bald eine Entspannung einstelle, damit die Gewerbetreibenden daran gehen können, ihre Rückstände aufzuholen.