Königsees Satzungen sind nun alle angepasst

Weitgehend debattenfrei verlief die letzte Stadtratssitzung im Königseer Rathaus. Nach einen Jahresrückblick des Bürgermeisters und von Leerstandsmanager Kay Hertwig ging es um Anpassung des Ortsrechtes aufgrund der Eingliederung der Gemeinden Dröbischau und Oberhain in die Stadt Königsee. Anzupassen und zu beschließen waren dabei die Verwaltungskostensatzung, die Friedhofssatzung, die Friedhofsgebührensatzung, die Baumschutzsatzung, die Sondernutzungssatzung, die Sondernutzungsgebührensatzung, die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, die Aufwandsentschädigungssatzung der Freiwilligen Feuerwehr, die Aufhebungssatzung zur Artikelsatzung zur Anpassung des Ortsrechts an die Erfordernisse der Währungsumstellung (Euro-Anpassungs-Satzung) in der Gemeinde Oberhain, die Aufhebungssatzung zur Artikelsatzung zur Anpassung des Ortsrechts an die Erfordernisse der Währungsumstellung (Euro-Anpassungs-Satzung) in der Gemeinde Dröbischau und die Aufhebung der Parkgebührenordnung.

Außerdem wurde mit Thomas Jaschke ein Nachrücker für den ausgeschiedenen Stadtrat Volker Stein verpflichtet und die erforderlichen Anpassungen in der Ausschussbesetzung vorgenommen. Der letzte Beschluss vor dem nicht öffentlichen Teil betraf einen Nachfolge-Leasingvertrag für ein neues Dienstauto des Bürgermeisters.