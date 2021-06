Königsees Stadtbibliothek hat wieder geöffnet

Die Stadtbibliothek in Königsee hat am Montagnachmittag für zwei Stunden geöffnet.

Königsee Stadt-Pressesprecherin Annekathrin Baum betreut die Einrichtung im Gymnasium einmal wöchentlich

Die Wiederöffnungsschritte nach dem Lockdown betreffen nicht nur Gastronomie und Bäder, sondern auch kulturelle Einrichtungen, darunter die Bibliotheken. Annekathrin Baum, die im Hauptamt der Königseer Stadtverwaltung nicht nur die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet und dabei auch eine kommunale Webseite betreut, deren Aktualität und Neuigkeitsfülle im Westen des Landkreises mit weitem Abstand vorn liegt, hat in ihrer Verantwortung nun auch wieder die städtische Bibliothek. Daher kam ihre jüngste Ankündigung gewissermaßen auch in eigener Sache: "Da die Inzidenz der Corona-Fälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an fünf aufeinanderfolgenden Tage unter 100 lag, konnte die Stadtbibliothek im Dr. Max-Näder-Gymnasium am Montag, dem 31. Mai wieder den Publikumsverkehr aufnehmen. Sie ist nun wieder montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet."