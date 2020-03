Kommentar: Sehnsucht nach Normalität

Mehr als tausend Besucher feiern ausgelassen die Eselsnacht in der Stadthalle. City begeistert mit handgemachter Musik im Meininger Hof. 80er Jahre Party lockt Feierfreudige in die Saalgärten. Wie bitte? Keine Angst, Sie haben nichts verpasst. Und es handelt sich hier auch nicht um gravierende Verstöße gegen die aktuell geltenden Auflagen. Es sind, schlicht und einfach, die Schlagzeilen des letzten März-Wochenendes vor genau einem Jahr.

So oder so ähnlich hätte es vermutlich auch diesmal wieder geheißen. Hätte – wenn da nicht etwas dazwischen gekommen wäre, was unser Leben gerade ausbremst. Ein fieser, unsichtbarer Krankheitserreger, der Leben bedroht, Existenzen ruiniert, Familien aus der Bahn wirft. Und noch, so sagen Experten, ist keine Ende in Sicht.

Im Gegenteil. Auch im Landkreis rechnet man mit einem sprunghaften Anstieg der mit dem Corona-Virus infizierten Personen. Dafür werden Notfallpläne geschmiedet, der Krisenstab ausgebaut, die verbliebenen Mitarbeiter an den wichtigen Stellen so verteilt, dass man arbeitsfähig bleibt, sollte es zu Ausfällen kommen. Die einen schuften bis an ihre Grenzen, andere sind zum Nichtstun verbannt. Eine verrückte Zeit.

Da sehnt man sich nach allem, was Normalität bedeutet. Ja, auch das gibt es in diesen Tagen. Bauarbeiter, die die Straße erneuern, Firmen, die ihre Produkte weiter herstellen, nette Verkäuferinnen. Aber leider gibt es eben auch immer noch Unvernünftige, die meinen, das sei alles nur Firlefanz. Das ist unfair all denen gegenüber, die sich an die Regeln halten in der Hoffnung, bald wieder zum Alltag zurückkehren zu dürfen. Wie dieser nach Corona aussieht, darüber gibt es verschiedene Spekulationen. Gibt es ein Umdenken? Werden wir Lehren daraus ziehen? Oder werden weiter Geld und Profit regieren? Vielleicht ist diese Bremse für unseren sonst so hektischen Alltag auch eine Chance. Darüber nachzudenken lohnt sich.

Kommen Sie gut durch die Zeit.