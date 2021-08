Konzert in Rudolstadt: Laut und ordentlich aufgedreht

Die Band „Sushi Massaker“ mit den Brüdern Tom und Michael Semper sowie Johannes Geißer (Mitte) spielt am Sonnabend an den Bauernhäusern in Rudolstadt.

Rudolstadt. Band „Sushi Massaker“ bietet am Sonnabend, 4. September, an den Bauernhäusern ein exklusives Rudolstadt-Konzert.

„Wir hatten das Glück, dass wir nach unserem Auftritt beim Rudolstadt-Festival wohl einigen hier in guter Erinnerung geblieben sind. So kam es zu dem Angebot, beim Rudolstädter Sommer spielen zu dürfen“, sagt Johannes Geißer. Er ist Musiker, Schauspieler am hiesigen Theater und Teil der Band „Sushi Massaker“, die am Sonnabend an den Bauernhäusern im Heinepark spielt.

Es ist das erste Konzert nach der eineinhalbjährigen Coronapause. „Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder spielen dürfen und werden ordentlich aufdrehen“, kündigt er an. Das Publikum erlebt „Sushi Massaker“ so, wie man sie auf der Bühne kennt: Mit Musik zwischen Rock’n’Roll und Shakespeare-Sonetten. Direkt, energisch, laut. „Wer uns zuletzt im Internet verfolgt hat, wird uns jetzt wieder von einer anderen Seite erleben, so, wie man uns von den Live-Auftritten kennt“, verspricht Johannes Geißer.

„Songs from beyond“: So wie das eigene Album heißt auch das Programm. „Seit 2013 spielt ,Sushi Massaker’ sowohl raubeinig laut als auch kammermusikalisch sensibel. Darüber hinaus immer mit einem sanften Nachdruck, das Publikum für die eigene Musik zu begeistern und mitzureißen“, verspricht die Ankündigung. Den Kern der Band bilden neben Johannes Geißer (Gitarre und Gesang) Tom Semper am Schlagzeug und Michael Semper am Bass. Mit dabei in Rudolstadt ist Peter Merkel an Blues Harp und als Sänger.

Samstag, 4. September, Thüringer Bauernhäuser, 19.30 Uhr