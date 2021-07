Kräutertag in Sitzendorf feiert Mini-Jubiläum

Sitzendorf Zum fünften Mal lädt der Brauchtumsverein ein - diesmal geht es besonders um das Thema Heu

Noch 2020 war der Kräutertag der Pandemie zum Opfer gefallen, doch 2021 findet er wieder statt: der Kräutertag in Sitzendorf feiert damit zugleich mit der fünften Ausgabe ein kleines Jubiläum.

"Dieses Jahr dreht sich bei unserem Kräutertag alles um das Thema Heu", schreibt Vereinsvorsitzender Stephan Schneider in seiner Einladung an alle.

Und weiter: Heu, Kräuter und Urkorn finden wir immer wieder in alten Rezepten unserer Vorfahren. Vielen ist die heilende Wirkung nicht bekannt oder ist in Vergessenheit geraten. Der in Heu erhaltene Wirkstoff Cumarin hilft bei einem Heubad gegen Rückenschmerzen, rheumatischen Beschwerden, Gicht, Ischias und lindert die Schmerzen. Wird heute wieder in der Naturmedizin und oftmals in Kurkliniken zur Schmerzlinderung angewendet.

Auch in Sitzendorf an den Bergwiesen wachsen viele Heilkräuter, wie etwa Quendel, Johanniskraut. 30 Kräuterarten hat Kräuterfrau Monika Detelmann mit Carmen Lindenlaub bei einen Rundgang über den Sommerberg gefunden. Diese wird sie bei einer Kräuterwanderung zeigen und deren Verwendung zur Heilung und in der Küche erklären.

Der Kräutertag beginnt mit dem Start der Kräuterwanderung um 10 Uhr über den unteren Sommerberg und zurück an der Schwarzapromenade (Kostenbeitrag 2 Euro).

Nach knapp zwei Stunden zurück am Schwimmbad lockt die Verpflegung. Im Angebot sind neben Kräuterbratwurst, Gräupchensuppe, Leberwurstbrot sowie Brot mit Kräuter- oder Heubutter und Heukartoffeln mit Kräuterquark. Leckerer Kuchen aus dem Holzbackofen bereichert das Angebot.

13 Uhr Eröffnung des Kräuterfestes

13.30 Uhr Basteln mit Heu – etwa Binden von Heuherzen, kleinen Kränzen

15.30 Uhr Kräuterweihe

Viele wissen vielleicht nicht, dass am 1. August im Neuheidentum das 7. Fest im Jahreskreis gefeiert wird. Es trägt verschiedene Namen: z.B. Schnitterfest, Lughnasad, Kräuterweihe oder Lammas (Brotmesse) gibt es heute noch in den englisch sprachigen Ländern. Der Begriff Schnitterfest zeigt den Beginn der Erntezeit an. Brauchtum war und ist es, aus dem ersten Kornschnitt Mehl zu mahlen und Brot zu backen, welches dann geweiht und gemeinsam verzehrt wird. Diesem Brot sagt man eine besondere Kraft nach. Das Ritualbrot wird nur mit den Händen hergestellt: Abwiegen, mischen, rasten lassen, wieder kneten, nur beim Mahlen wird maschinelle Hilfe gebraucht

Auch dieses Jahr zelebriert die Kräuterfrau eine Kräuterweihe und das erste Mal eine Brotweihe.

Natürlich sind auch Gäste eingeladen: Bei der Heilpraktikerin Bärbel Bauer aus Bechstedt können Gäste selbst hergestelltes Leinöl probieren, bei der Herstellung von Dinkel- oder Ein-Korn-Mehl zusehen und diese Produkte kaufen. Dinkel und Einkorn, wie auch Lein werden im Rahmen der ökologischen Landwirtschaft angebaut. Viel dazu kann uns Bärbel Bauer, die mit ihrem Ehemann einen Bio-Bauernhof betreibt, erklären und zeigen. Außerdem kommen Karin Lück aus Meuselbach mit ihren Kräuterprodukten und die Honigfrau aus Saalfeld.