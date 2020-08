Chris Henkel entführt als Märchenerzähler Friedolin von Greifenstein am Sonnabend ab 17 Uhr im Garten der Bauernhäuser kleine und große Besucher in die Welt der Zwerge, Feen und Hexen

Am Sonnabend kommen in Saalfeld Oldtimer-Fans auf ihre Kosten. Der Oldtimer und Replica Club (ORC) Thüringen lädt ein. Ab 8.30 Uhr ist das Oldtimer-Hotel Treffpunkt für die Oldtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen und interessierten Gästen. Und das ist außerdem noch los am Wochenende: