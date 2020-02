Künftiges Wohngebiet in Cumbach soll größer werden

Das geplante neue Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße in Cumbach, das auch die Fläche der ehemaligen Abschleppfirma umfasst, soll größer werden. Die Stadt will an dieser Stelle der wachsenden Nachfrage nach Bauland in attraktiver Lage nachkommen. War bei anfänglichen Planungen von Platz für etwa 20 Einfamilienhäuser die Rede, so sollen es nun bis zu 33 werden. Die Planungen stoßen auf Widerstand bei den Anliegern.

Für die Erweiterung soll der Geltungsbereich des Bebauungsplans um eine Teilfläche von zirka 0,8 Hektar in westliche Richtung erweitert werden. Dabei handelt es sich um bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses haben am Montag dem Antrag über die Änderung des räumlichen Geltungsbereiches mehrheitlich bei einer Enthaltung zugestimmt. Die maximale Obergrenze für die zu bebauende Grundfläche von 10000 Quadratmetern soll nicht überschritten werden. Das macht ein vereinfachtes Verfahren laut Paragraf 13b des Baugesetzbuches möglich. Die Beschlussfassung soll am 5. März im Stadtrat erfolgen.

Sorge um Baugrund und Grundwasser

Die Pläne stoßen auf Widerstand bei den Anliegern. „Stoppt die Zerstörung der Natur und Tierwelt unterhalb des Marienturms. Keine weitere Flächenversiegelung“ steht auf einem Plakat an einer Hauswand in der Catharinauer Straße. Was die Anlieger ärgert ist, dass sich das Wohngebiet auf die bisher freie Fläche in Richtung Süden erstrecken soll. „Warum bleibt es nicht dabei, die ehemals gewerblich genutzte Fläche zu bebauen? Warum müssen jetzt Wiesen und Felder mit genutzt werden, eine Fläche, die als Biotop gilt, auf der früher Kies abgebaut wurde“, fragt Harald Trippner im Namen der Anwohner. „Unter diesen Bedingungen haben wir damals hier nicht gebaut.“

Die landwirtschaftlichen Flächen sind im Flächennutzungsplan der Stadt nicht als Baufläche ausgewiesen. In der Beschlussvorlage vom 21. November 2019 war noch von einer künftigen Wohngebietsfläche von zirka zwei Hektar für maximal 20 frei stehende Einfamilienhäuser die Rede. Jetzt sollen es 33 werden. Entsprechende Anfragen an die Verwaltung blieben bislang unbeantwortet.

Anlieger wurden auf ihre Rechte hingewiesen

In einem Gespräch mit dem Stadtplaner wurden die Anlieger auf ihre Rechte hingewiesen, allerdings wurde dort auch deutlich gemacht, dass dieses Wohngebiet von der Stadt so gewollt ist. Die Betroffenen haben Widerspruch bei der Bauaufsicht des Landratsamtes eingelegt. Zur Begründung wird insbesondere auf die Auswirkungen auf Natur und Tierwelt verwiesen. „Was passiert mit dem Bauuntergrund? Was ist, wenn das Grundwasser wieder steigt? Was, wenn unsere Bausubstanz ruiniert wird?“, sind Fragen, die sie umtreiben. „Alle Parteien schreiben sich Klima- und Umweltschutz auf die Fahnen, aber hier interessiert es niemanden“, so der Vorwurf.

Was sie besonders ärgert: „Wir stoßen damit auf taube Ohren. Mit uns spricht niemand. Warum versucht man nicht, einen Kompromiss zu finden?“ Auch die Anwendung eines beschleunigten Verfahrens nach Paragraf 13 b des Baugesetzbuches kritisieren die Anwohner. „Wir sagen, dass dieser Paragraf hier unter falschen Voraussetzungen in Kraft gesetzt wird“, erklärt Harald Trippner. Unterdessen sind vor Ort bereits Aktivitäten zu verzeichnen. So wurde eine Hecke in westliche Richtung an die künftige Bebauungsgrenze versetzt. „Hier schafft man vollendete Tatsachen“, registrieren die Anlieger.