Ländlicher Weg „Zum Seifenbrunnen“ in Königsee fertig ausgebaut

Rückblende in den Mai: Spezialisten um Firmeninhaber Jörg Hafermann aus Sitzendorf haben den Ausbau des ländlichen Weges „Zum Seifenbrunnen“ im Königseer Ortsteil Dörnfeld unmittelbar an der Ilmenauer Stadtgrenze fortgesetzt. Mit einem Meter pro Minute arbeite sich der Fertiger mit 160 Grad heißem Bitumen den Hang hinauf, dabei den Lkw vor sich her schiebend.