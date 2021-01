Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Bestellen und Abholen statt Einkaufsbummel

Landkreis. Wer nicht als systemrelevant gilt, muss im Lockdown seinen Laden geschlossen lassen. Was da noch bleibt, ist die Recherche im Internet. Dort kann der Konsument auf den Webseiten vieler Anbieter das Sortiment durchforsten, Artikel bestellen und sich entweder liefern lassen oder es im Laden abholen. "Click and Collect" (klicken und abholen) nennt sich dieses Prinzip, das "dank" Corona gerade einen Aufschwung auch in Deutschland erlebt.

Ein Anbieter sind die Medimax-Elektronikmärkte. In der Unterwellenborner Filiale weiß Geschäftsführer Marco Perscheid: "Es wird intensiv genutzt. Grund ist auch verstärkte Heimarbeit und -lernen. Jetzt merken viele, dass sie dafür noch geeignete Technik brauchen." Ein großer Teil der Kunden komme aus der Region, "und die Leute sind dankbar, dass wenigstens sowas möglich ist", so Perscheid.

Drucker und Patronen sind gefragt

Auch die Anlieferung nach Hause ist per normalem Paktedienst oder markteigenem Shuttleservice möglich. "Die Vorortabholung läuft zwar auch gut, ist aber nicht mit dem normalen Geschäft vergleichbar. Wenn wir pro Tag 20 bis 30 Kunden an der Ausgabe haben, ist es schon viel", sagt der Marktleiter. Die meisten Bestellungen würden aber ausgeliefert, wichtige Kleinigkeiten wie Druckerpatronen oft selbst abgeholt.

In der Saalfelder Filiale gibt sich Geschäftsführer Daniel Anderle etwas zurückhaltender. "Die Selbstabholung nutzen eher nicht so viele", hat er beobachtet. "Die meisten bestellen online oder telefonisch." Durchschnittlich zehn bis 20 Kunden schlügen pro Tag in dem Geschäft am Marktkaufcenter auf. "Das fängt den Ausfall durch die Schließung natürlich nicht auf, wo man teils mehrere hundert Kunden am Tag hat", so Anderle.

Aber auch in Saalfeld profitiere man vom Trend zum Homeoffice. "Die Leute sind nicht mehr im Büro und brauchen plötzlich Heimdrucker", sagt Anderle. Insgesamt sei der Kunde sehr zurückhaltend. "Gerade in dieser Branche sind die Kunden eine umfangreiche Beratung gewöhnt, das merken wir schon", meint der Chef. Nur selten komme jemand ganz spontan vorbei und verlange einen bestimmten Artikel, aber auch das geht.

Symbolischer Service für Stammkunden

Gegenüber im Toom-Baumarkt erfahren wir, dass Click & Collect "sehr gut angenommen" wird. Ohne vorherige Bestellung vorbeikommen ist allerdings nicht möglich, ausgenommen sind selbstständige Handwerker mit Gewerbeschein. "Pro Tag haben wir bis zu 100 Bestellungen und gut zu tun", sagt die Mitarbeiterin. Bezahlt werden kann bar oder kontaktlos.

Zurück zur Elektronikbranche. "Click & Collect funktioniert gut und wird gerne angenommen", sagt Michael Krell, stellvertretender Leiter der Expert-Filiale im Rudolstädter Osten. Vergleichbar mit den Mitbewerbern in Saalfeld und Unterwellenborn, frequentieren rund 30 Kunden pro Tag die Abholstation. Dazu wird der reguläre Kundendienst für Reparaturen weiter angeboten. Aber auch hier: "Es ist nicht zu vergleichen mit der normalen Öffnungszeit", stellt Krell klar. Wegen Kurzarbeit betreut momentan ein verkleinerter Personalstamm Bestellungen und Abholungen.

Und Andreas Nagel vom Saalfelder Kaufhaus Moses bezeichnet das Angebot als reinen Servicegedanken, um "tolle und treue Stammkunden" zu halten und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. "Das ist aber wirklich nur symbolisch, der Umsatz dadurch ist absolut zu vernachlässigen", gibt der Geschäftsleiter zu.