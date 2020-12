Landrat sieht keine Kapazität für zusätzliche Asylbewerber

Die Kreisverwaltung sieht keine Möglichkeit für die Aufnahme zusätzlicher Migranten von den griechischen Inseln, da man schon die eigentlich pflichtgemäße Aufnahme von Asylbewerbern wegen der Corona-Einschränkungen nur eingeschränkt vornehmen kann. Das geht aus der Antwort von Landrat Marko Wolfram (SPD) auf eine Anfrage von Kreistagsmitglied Christine Lehder (SPD) hervor, die in der Oktobersitzung des Kreistags um Informationen gebeten hatte.

Im Landkreis werden die Asylbewerber in zwei Gemeinschaftseinrichtungen (GU) und 15 Einzelwohnungen untergebracht. Die GU in Rudolstadt, die eine Kapazität von 210 Plätzen hat, war im Oktober mit 167 Asylbewerbern belegt, vor allem solchen „mit hohem Aggressionspotenzial und multiplen Problemlagen“. Wegen der überwiegenden Gemeinschaftsküchen und -duschen könnten wegen der Corona-Auflagen praktisch keine weiteren Insassen integriert werden.

Weggang von Sozialarbeiter erschwert Situation

In der vor allem aus kleinen Wohnungen bestehenden GU Saalfeld mit einer Kapazität von 207 Plätzen lebten im Oktober 141 Familien. Bis auf zwei waren alle Wohnungen belegt; zwei Wohnungen wurden für Quarantänemaßnahmen frei gehalten. Alle Einzelwohnungen sind belegt. Weitere Wohnungsanmietungen seien nicht möglich, da Wohnungsunternehmen zur Vermietung an bzw. für Asylbewerber nicht bereit seien. Nicht eben begünstigt werde die Situation durch die Kündigung eines Sozialarbeiters, sodass ab Anfang nächsten Jahres nur noch zwei Sozialarbeiter zur Verfügung stünden. Zudem würden Abschiebungen und freiwillige Ausreisen gegenwärtig de facto nicht stattfinden, so dass auch kaum Plätze in den Unterkünften frei würden. Nach wie vor sei keine Klärung erfolgt, wie „Vorhalteplätze“ durch das Land finanziert werden. Laut Innenministerium sollen aus Griechenland auf der Basis eines Bundesprogramms voraussichtlich 63 bereits anerkannte Schutzberechtigte in Thüringen aufgenommen werden, wobei wohl nur sehr wenige in den Landkreis verteilt werden sollen. Des Weiteren sollen dem Landkreis bis zum Jahresende noch 105 Asylbewerber zugewiesen werden. Diese Aufnahme sei, so Wolfram, unter den derzeitigen Bedingungen nicht möglich. Im Oktober wurden 16 Asylbewerber aus der Erstaufnahmestelle in der GU Rudolstadt aufgenommen; bis zum Jahresende könne man lediglich für weitere 20 eine Unterkunft bereitstellen, so der Landrat.