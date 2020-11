Leutenberg erzürnt über künftige Banklosigkeit

„Sauerei“, „Tiefschlag“, „Arroganz“ – an deftigen Kommentaren zur angekündigten Schließung der Volksbank-Geschäftsstelle in Leutenberg mangelt es im Online-Kanal des Städtchens nicht. Auch Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) hält mit Empörung nicht zurück. „Das ist eine Katastrophe für die Stadt und die Region. Leutenberg wird damit in seiner Attraktivität für Wirtschaft und Tourismus wie auch in seiner Lebensqualität zurückgeworfen und in seinen Perspektiven eingeschränkt“, erklärte Geheeb im Gespräch mit dieser Zeitung.

Er selbst war nur einen Tag vor Verbreitung der Pressemitteilung durch Vorstandsmitglieder der Bank bei einem Besuch im Rathaus über die anstehende Schließung informiert worden. Er hätte sich allerdings gewünscht, schon vorher in die tatsächliche Entscheidungsabwägung eingebunden worden zu sein als lediglich den Beschluss mehr oder weniger höflich nur mitgeteilt zu bekommen, sagte der Bürgermeister.

Sparkasse liefert Bargeld temporär ohne Gebühr an Kunden

Mit der Filiale der Volksbank Vogtland/Saale-Orla verliert die Sieben-Täler-Stadt ab März alle bisherigen Möglichkeiten für konventionelle Bankgeschäfte und entsprechende Beratung vor Ort, da zum Jahresende auch die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt ihre Geschäftsstelle am Röhlersgarten gänzlich dicht machen wird.

Desgleichen bei der Volksbank-Filiale am südlichen Ende der Hauptstraße: In dem Mietobjekt werden weder Geldautomat noch Überweisungsmaschine oder Kontoauszugsdrucker bleiben. Auch ein für Sparkassen- und Volksbank-Kunden gemeinsam nutzbarer Bankautomat, wie er 2016 nach Schließung der Sparkassenfiliale Gräfenthal in der dortigen Selbstbedienungs-Geschäftsstelle der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt installiert wurde, ist diesmal nicht in Aussicht. Sparkassen-Vorstand Carsten Sprenger sagte auf Anfrage, dass es dazu keine Gespräche zwischen den beiden Kreditinstituten gab und wohl auch nicht geben werde. Selbst für den Unterhalt eines Bankautomaten ist demnach die Umsatz- und Erlössituation in Leutenberg zu schlecht.

Als eine Reaktion auf die Kritik an den Schließungsplänen der Kreissparkasse habe man sich entschlossen, den Bargeld-Zustellservice für Sparkassenkunden von bisher 500 auf bis zu 1000 Euro auszudehnen und zudem im ersten Halbjahr 2021 auf Gebühren für diesen Service zu verzichten.

Wegen Fusion Entscheidung zunächst verschoben

Noch im Juli, als die Fusion der in Pößneck ansässigen Volksbank Saale-Orla und des Vogtland-Schwesterunternehmens in Plauen verkündet worden war, hatte das verschmolzene Kreditinstitut ausdrücklich auf die insgesamt 17 Filialen hingewiesen und sich für diese Standortdichte gelobt. Warum also nun, nach nur fünf Monaten, der Schließungsbeschluss? Denise Schuh, Marketingleiterin der Volksbank, argumentiert namens des Vorstands so: Zu Zeiten, als es den in der Fläche tätigen Banken bei zufriedenstellendem Ertrag aus dem zinstragenden Geschäft noch möglich gewesen sei, auch defizitäre Geschäftsstellen sozusagen quer zu subventionieren, war der betriebswirtschaftliche Druck, sich von Kostentreibern zu trennen, noch nicht so ausgeprägt wie heute.

Bereits im Lauf des Jahres 2019 sei die Schließung in Leutenberg erwogen worden, wo man ohnehin nur noch 1,5 Tage in der Woche geöffnet hatte. „Da wir uns, damals noch als Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG, aber ab Mitte 2019 vorwiegend damit beschäftigt haben, die beabsichtigte Verschmelzung mit der Volksbank Vogtland eG auf einen guten Weg zu bringen, rückte dieses Thema vorübergehend erst einmal in den Hintergrund, aber nicht aus den Augen. Letztlich wollten wir noch abwarten, wie sich diese Geschäftsstelle im Jahr 2020 entwickelt“, formuliert es die Marketingchefin.

In diesem Jahr habe sich das Kundenverhalten, nicht zuletzt bedingt durch die Restriktionen der Corona-Krise, nochmals und sehr deutlich verändert. Es werde jetzt erheblich mehr mit Karte (Giro- oder Kreditkarte) und ebenso vermehr per Handy bezahlt, entsprechend weniger mit Bargeld. In der Folge hätten sich auch die damit verbundenen Erträge für die Bank weiter vermindert, ebenfalls stärker als geplant. Auch die Nutzung der Geschäftsstelle für weitere Bankgeschäfte habe abermals abgenommen.

„Somit war es nunmehr rein betriebswirtschaftlich letztlich unumgänglich, hier durch eine Schließung der Geschäftsstelle gegenzusteuern“, betont Denise Schuh und verweist abschließend noch einmal auf die widrigen aktuellen Bedingungen gerade für kleine Banken: schwaches Zinsumfeld mit Leitzins bei null und Einlagenzinssatz – noch – bei minus 0,5 Prozent, dazu eine „unverhältnismäßige Regulatorik“, die aber von den Banken teuer befolgt werden müsse und die demografische Entwicklung, die die Anzahl der Kunden gerade im ländlichen Raum nach unten drückt. Nicht zu vergessen die Anforderungen der Digitalisierung, die entsprechende Investitionen verlangen, um hierbei künftig konkurrenzfähig zu sein.

Bürgermeister Geheeb will nicht aufgeben

Was zwar alles richtig ist, indes aber auch die auf Online-Portalen bereits von Kunden diskutierte Frage aufwirft, warum eine Bank mit weniger Filialen auszukommen scheint, während sie ihre mit der Fusion verdoppelte Zahl von vier Vorständen beibehält. Während Leutenbergs Bürgermeister erkennbar wenig Hoffnung hat, dass die Volksbank ihre Entscheidung revidieren oder wenigstens in Form von Selbstbedienungsangeboten abmildern könnte, mag er in Sachen Sparkasse die Flinte noch nicht ins Korn werfen.

In einem Brief an den Vorstand will Geheeb, der im Kreistag die Sparkassenführung scharf attackiert hatte, nochmals an den Versorgungsauftrag des kommunalen Geldinstituts erinnern und Wege sondieren, um doch noch ein bisschen Sparkasse in der Stadt zu halten. Bestärkt wird er darin von immerhin rund 500 Unterschriften mit dieser Forderung, die von Bürgern in der vergangenen Woche abgegeben wurden.

Dass sich so viele Leutenberger dafür extra auf den Weg ins Rathaus gemacht hätten, habe ihn doch sehr überrascht, sagt Geheeb: „So leicht wird uns die Kreissparkasse nicht los.“