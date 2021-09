Löbliche Kuppelei

Jens Voigt über nur halb entfesselte Messe-Lust.

Wer erwartet hatte, nach der coronabedingten langen Zeit ohne Berufsorientierung an den Schulen würde eine Ausbildungsmesse wie die Inkontakt förmlich überrannt werden, sah sich am Wochenende enttäuscht. Zwar versicherte so mancher Personalberater, bei den Besuchern speziell des Samstags mehr Interesse gespürt zu haben, doch unterm Strich zählt so Handfestes wie Vereinbarungen zum Praktikum. Und auch damit sah es ziemlich mau aus.

Tatsächlich ist in Zeiten der noch immer gebotenen Kontaktvermeidung eine richtige Messe schwierig. Wie weit darf etwa das Gruppenerlebnis gehen, das Wechseln von Stand zu Stand? Will man wirklich ständig Desinfektionsmittel auf die Hände reiben? Andererseits sind Videochats und Onlinekonferenzen auch nicht geeignet, das Faszinosum etwa solcher Technik wie des Saugbaggers vor der Hallentür zu vermitteln.

So ist es nur konsequent, die Annäherung zwischen potenziellem Fachkräfte-Nachwuchs und Unternehmen in überschaubarer Dialogform zu entwickeln. Wobei die Idee, einfach mal bei einer Firma zwecks gegenseitigem Kennenlernen vor Ort nachzufragen, zwar nicht neu ist. Aber die Organisation via Smartphone und, je nach Lust, als Dating-Tour an einem Tag zumindest ein hoffnungsvoller Versuch ist, die vielen noch offenen Lehrstellen zu füllen. Noch besser freilich wäre, Kultusministerium und Arbeitsagentur könnten sich endlich zu einem richtigen Neustart der Berufsorientierung durchringen.

