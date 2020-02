Luchs im Thüringer Schiefergebirge gesichtet

Auch in der Region zwischen Leutenberg, Probstzella und Lehesten gehört der Luchs zu den zwar selten zu sehenden, anhand von Spuren und anderen Hinterlassenschaften aber nachweisbaren geschützten Tierarten. Nachdem 2015 erstmals der genetische Nachweis habe geführt werden können, dass zwischen Sormitz und Steinerner Heide ein aus Hessen stammender Luchs unterwegs war, habe man inzwischen weitere gesicherte Beobachtungen im Thüringer Schiefergebirge und vor allem im Grenzgebiet zu Frankenwald und Fichtelgebirge dokumentiert, sagte am Mittwoch Silvester Tamás, Koordinator des Luchsprojektes beim Naturschutzbund (Nabu) Thüringen.

Experte: Sorge um Luchs-Tourismus unberechtigt

Speziell im Dreiländereck von Schiefergebirge, Vogtland und Frankenwald könne man bereits von einer „gewissen Luchs-Dynamik“ sprechen, betonte Tamás. Hier werde man das Monitoring von Europas größter Raubkatze demnächst intensivieren. „Was wir ziemlich sicher wissen: Es sind mehr, als bislang erfasst wurden“, unterstrich der Nabu-Experte. Denn regelmäßig erfahre man, dass Anwohner, Bauern oder Jäger mutmaßliche Luchse oder deren Spuren zwar gesehen und auch fotografiert, dann aber nicht gemeldet hätten. Dabei spiele vielfach die Sorge eine Rolle, damit einen „Luchs-Tourismus“ auszulösen oder Wälder nicht mehr wie gewohnt bewirtschaften zu dürfen. „Aber so einen Tourismus gibt es im Osten sowieso nicht, und wegen einem fotografierten Luchs wird nichts gesperrt“, betonte Tamás.

Er appelliert dringend an alle Jäger, Waldbesitzer und sonstigen Naturkundler, ihre Beobachtungen und Fotos nicht in der Schublade zu behalten, sondern möglichst detailliert an Naturschutzorganisationen oder staatliche Stellen zu melden. Der Schutz des Luchses sei eine per Gesetz geregelte Pflichtaufgabe, die freilich nur dann wirklich gelingen könne, wenn man so viel wie möglich über Zahl, Verhalten und Wanderungen der Tiere erfahre – wofür allerdings bislang die Datenlage viel zu dürftig sei. Gerade das Thüringer Schiefergebirge gelte zudem als neuralgische Region für die Vernetzung der Luchsbestände im Harz und in Bayern, sagte Tamás: „Jede Beobachtung ist wichtig.“

Aktuell 137 Tiere in Deutschland nachgewiesen

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat jetzt die aktuellen Zahlen aus dem bundesweiten Monitoringjahr 2018/19 vorgelegt. Der nachgewiesene Mindestbestand liegt in zehn Bundesländern bei 137 Luchsen. Allerdings gibt es nur wenige Luchsweibchen mit Nachwuchs und die Tiere sind wegen der Zerschneidung von Lebensräumen sowie durch den Verkehr weiterhin stark gefährdet. BfN-Präsidentin Beate Jessel fürchtet sogar, dass der Erhalt der Population nicht als gesichert gelten kann.