Ludwig Güttler: „Leute ermannen, dass sie sich kümmern“

Am Tag des offenen Denkmals im September hatte es der Verein Kulturpalast Unterwellenborn nicht bei einer Rückschau in die Geschichte belassen, sondern einen weiteren Schritt Richtung Zukunft unternommen: Beim Konzert der dänischen Jazzmusiker Jes Holtsø und Morten Wittrock im Röblitzer Freibad wurden die ersten Unterschriften für eine Petition gesammelt.

Darin fordern die Unterzeichner den Kronacher Kulturpalast-Eigentümer Knut Schneider auf, seinen gesetzlichen Pflichten zum Erhalt des Hauses endlich nachzukommen und außerdem Gebäude und Park zu einem fairen Preis „an die Gemeinnützigkeit“ zu verkaufen, um so den Palast langfristig zu schützen, ihn öffentlich nutzen und die dringend fällige Dachsanierung durchführen zu können. Nach Angaben des Vereins soll Schneider für die Immobilie Anfang der Neunzigerjahre lediglich 180.000 D-Mark gezahlt und sie innerhalb seines Firmen-Netzwerks 2016 für 950.000 Euro verkauft haben. Nun fordere er 5,5 Millionen Euro.

Sollte das Haus tatsächlich verfallen, würden all die Menschen der Region, die etwas mit dem Haus verbindet, de facto zum zweiten Male enteignet, finden nicht nur die Vereinsmitglieder wie Ströher oder Steffen Palm. Jes Holtsø und Morten Wittrock sowie Moderatorin Janine Strahl-Oesterreich und der Olsenbanden-Fanclub unterschrieben als Erste die Petition zum Erhalt des Hauses. Inzwischen sind weitere Unterschriften eingegangen. Von Musikern wie Lukas Natschinski, Uwe Hassbecker, Stefanie Hertel, Angelika Mann, Uschi Brüning und Rudy Giovannini, die früher selbst im Kulturpalast aufgetreten waren. Von Schauspielern und Regisseuren wie Peter Bause, Peter Goedel und Mathias Mertens und auch vom letzten DDR-Innenminister Peter-Michael Diestel. Einer der prominentesten Unterstützer ist Ludwig Güttler, weltweit einer der renommiertesten Trompeter, Dirigent und Musikforscher, bekannt auch als Mitbegründer und Aktivist der Initiative zum Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Mit dem 76-jährigen sprachen wir über sein Engagement für den Kulturpalast.

Wie haben Sie von der Petition bzw. von der Lage des Kulturpalastes in Unterwellenborn erfahren?

Die Petition ist mir per Post zugeschickt worden, nachdem ich mein Interesse bekundet hatte.

Warum unterstützen Sie die Petition?

Weil ich weiß, im Gegensatz zu vielen anderen, dass wir Leute im ländlichen Raum ermannen und bestärken müssen, dass sie sich kümmern. Das müssen sie wollen, aber auch können.

Sie gelten nicht gerade als Anhänger von sozialistischer Kulturpolitik. Warum wollen Sie eines ihrer Symbole erhalten wissen?

Ich sehe das nicht so. Es wäre sicherlich mehr ein Symbol der DDR-Kulturpolitik, wenn das Haus weiter ungenutzt verfallen würde. Ob das der Region nützen würde, wage ich sehr zu bezweifeln. Das ist ein vorgeschobenes Attribut, das ich als alleiniges nicht teile.

Kannten Sie den Maxhütten-Kulturpalast bereits aus DDR-Zeiten?

Ich kannte den Kulturpalast aus DDR-Zeiten nicht, ich war in der Gegend nicht aktiv. Wenn ich in Thüringen war, dann als Gast, als Solist in Orchestern. Und natürlich in Kirchen.

Sie unterstützen seit über zehn Jahren das Kulturhaus in Plessa (Lausitz) und den dortigen Verein unter anderem mit Konzerten. Glauben Sie, dass ein ähnlicher Ansatz zur Rettung bzw. Erhaltung auch in Unterwellenborn gelingen kann?

Seit über zehn Jahren bin ich mit Plessa verbunden. Das sind sehr aktive, sehr sympathische Leute, die einfach nicht locker gelassen haben. Das imponiert mir, auch dieser unternehmerische Ansatz, der viel zu selten anzutreffen ist in einer Kulturlandschaft, die viel zu sehr bürokratisch und von Umverteilung geprägt ist. Ob ein Ansatz wie in Plessa gelingen kann, weiß ich nicht. Das hängt vor allem davon ab, wie breit die Unterstützung in der Region selbst ist.

Der Palast ist zunächst nur eine bauliche Hülle, die gefüllt wurde nach dem Maß der damaligen Zeit und Umstände. Wie und was heute funktionieren könnte, ist eine andere Frage. Ich mag von hier aus nicht beurteilen, ob es ein taugliches Konzept gibt, das Haus wieder zu füllen. Oder ob es eine ausreichend starkes Bündnis von Menschen gibt, um andere dafür zu begeistern. Aber wenn es noch lange in das Haus hineinregnet, muss man die Frage auch nicht mehr stellen.

Würden Sie selbst über Ihre Unterschrift hinaus für den Palast und seinen Verein aktiv werden?

Ich weiß nicht, ob ich selbst für den Kulturpalast aktiv werden könnte, dafür sind mir die Umstände vor Ort zu wenig vertraut. Und ich bin ja in anderen Initiativen und Bestrebungen zum Kulturerhalt schon ausreichend involviert. In Plessa, aber auch hier in Sachsen, etwa bei der Initiative „Jedem Kind sein Instrument“. Viele Dinge, wo die Leute Zuspruch brauchen, das Gefühl, dass ihnen geholfen wird. Auch musikalisch habe ich eigentlich schon mehr auf der Liste, als mir meine Kräfte und der Zeitaufwand gestatten.