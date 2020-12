Lutz Müller wird Katzhüttes neuer Wegewart

Lutz Müller wird in Zukunft als Wegewart in der Gemarkung von Katzhütte fungieren. Diese gute Nachricht brachte Bürgermeister Wilfried Machold (pl.) mit in die Novembersitzung des Gemeinderates. Er freue sich ganz persönlich, dass Lutz Möller mit dieser Bereitschaft auf ihn zugekommen sei, weil dies ein Werben der Gemeinde mit ungewissen Erfolgsaussichten vermieden habe.

Er hoffe sehr, dass sich dadurch die Lage auf den Wegen in der Gemarkung nachhaltig verbessern beziehungsweise auf gutem Niveau halten lasse. Klarstellen wolle er aber auch, so der Bürgermeister, dass der Wegewart nicht mit einem Gemeindearbeiter in Teilzeit verwechselt werden dürfe: „Den Mann mit unseren Hinweisen zu versorgen und ihn ansonsten allein zu lassen, wird nicht funktionieren!“ Vom Wegewart soll vielmehr die Analyse des Wegenetzes, die Erfassung der Schwachstellen, das Erarbeiten von Verbesserungsvorschlägen, die Sammlung von Hinweisen und die Vernetzung in der Region erwartbar sein. Unsicherheit gab es bei der Frage, inwieweit Lutz Müller eine Aufwandsentschädigung bekommen und wie hoch diese sein soll. Während einige im Rund die an sich löbliche Bereitschaft für das Amt durch die Erwartung einer Entschädigung bereits relativiert sahen, wollten andere gern Vergleichsmaßstände, etwa die Arbeit in Leitungsfunktionen der Feuerwehr herangezogen wissen. Auch wurde vorgeschlagen, die Frage einer Entschädigung aufzuschieben, bis sich der Zweckverband touristische Infrastruktur im Schwarza- (und Rinne)tal gegründet habe, der sich ja auch solchen Fragen widmen soll. Zweckverbandsgründung dauert noch bis 2021 Dass hierbei die eigentlich noch für 2020 geplante Gründung geschafft werden könnte, sah allerdings VG-Vorsitzender Ulf Ryschka kritisch. Die Verhandlungen insbesondere mit dem Landkreis seien etwas schwieriger als zunächst angenommen, es dürften wohl noch einige Wochen im neuen Jahr vergehen, bis man die Gründung terminieren könne. Auch angesichts dieser Unsicherheit einigte man sich auf ein Jahressalär von 300 Euro. Bis auf Widerruf. Einen Wegewart zu entschädigen ist durchaus nicht überall üblich. In Sitzendorf etwa, arbeitet Henry Friedrich eigener Auskunft zufolge komplett ehrenamtlich. In Königsee wiederum ist die Aufgabe in einem besonders geförderten Projekt mit der des Leerstandsmanagers verbunden.