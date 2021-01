„Man ist dankbar wenn das Herz wieder anspringt“

Rudolstadt. Es kann überall passieren. An der Supermarktkasse, an der Bushaltestelle, in der Firma, in Haus und Hof: Ein medizinischer Notfall. Dann sind die Rettungssanitäter häufig die ersten, die vor Ort eintreffen. „Damit muss man leben in diesem Beruf. Man weiß, was dann zu tun ist und ist, wenn es darauf ankommt, dankbar, wenn das Herz wieder anspringt“, sagt Udo Worsch. Der Bad Blankenburger ist fast sein ganzes Leben lang als Rettungssanitäter im Einsatz.

Dass es einmal so kommt, ist eher einem Zufall zu verdanken. Er ist 18 und wird nach der Lehre im Chemiefaserwerk zur Armee eingezogen. „Ich wurde im so genannten Med-Punkt eingesetzt, damit waren praktisch die Weichen gestellt“, sagt er. Er beginnt eine Ausbildung zum Sanitäter. Es ist Ende der 1970er-Jahre und der Schnelle Medizinische Dienst der DDR befindet sich im Aufbau. „Ich hatte Glück. Mit 20 bin ich zum Krankentransport gekommen, habe die Ausbildung gemacht, saß kurz darauf am Steuer eines Barkas und bin Einsätze gefahren. So war das damals“, erinnert er sich. Er sieht offenen Wunden, „da wurde mir schlecht, aber der Mensch kann allerhand aushalten“, und erlebt tragische Notfälle. Aber er weiß es zu schätzen „eine Arbeit zu haben, die man gern macht und mit der man helfen kann“.

Man weiß nicht, was einen vor Ort erwartet

Mit der Wende ändert sich nicht nur das System des Rettungswesens komplett. Udo Worsch setzt sich noch einmal auf die Schulbank und qualifiziert sich zum Notfallsanitäter. Mehr und mehr übernimmt er Verantwortung in der Rettungswache in Rudolstadt, die inzwischen zum DRK Kreisverband gehört. Die Dienstzeiten ändern sich, die Technik sowieso, auch die Abläufe werden neu strukturiert. "Jeder Patient hat den Anspruch auf einen schmerzfreien Transport in die Klinik", ist sein Credo bis heute. Oft ist die Besatzung des Rettungswagens bei Notfällen noch vor dem Notarzt vor Ort. "Man fährt los und weiß nicht, was einen erwartet. Aber dafür hat man die Ausbildung absolviert“, sagt der 63-Jährige. Unvergessen zum Beispiel ist der Einsatz mit einem schwer am Kopf verletzten Fünfjährigen. „Ein Hubschrauber war nicht verfügbar, aber wir wussten, wir müssen sofort in eine Spezialklinik. Also haben wir ihn stabilisiert und in hohem Tempo nach Jena gefahren. Er hat es geschafft. Ein Jahr später waren seine Eltern hier auf der Wache, haben sich bedankt und uns zu einer Feier eingeladen“, berichtet der Bad Blankenburger. Überhaupt erlebt Udo Worsch auch viel Dankbarkeit. „Vor allem ältere Leute schütten im Krankenwagen ihr Herz aus. Da ist es gut, einfach die Hand zu halten und da zu sein“, weiß er. „Man handelt in einer Notsituation, aber man muss auch abschalten können“, sagt er.

Halt als bekennender Christ

Halt findet er in seinem Glauben. Udo Worsch lebt als bekennender Christ und ist der Kirche in seinem Heimatort eng verbunden. Das hilft ihm auch, als bei ihm mit Anfang 50 eine Krebserkrankung diagnostiziert wird. Er findet die richtige Behandlung. „Aber es bringt einen Knick mit sich, man denkt plötzlich anders über das Leben“, sagt der zweifache Familienvater und dreifache Großvater. Die Einsatzleitung gibt er zu diesem Zeitpunkt ab. „Ich habe mein Immunsystem gestärkt, bin raus in die Natur und gelaufen, gelaufen, gelaufen. Oder Rennrad gefahren“, erzählt er. Er schafft einen Marathon, nimmt mehrfach am Rennsteiglauf teil und an der "Horizontale" - einer 100 Kilometer Langstreckenwanderung in Jena. Die Wanderung auf dem Jacobsweg hat er sich ganz fest für dieses Jahr vorgenommen. Und hofft, dass es klappt. Den Weg zur Arbeit absolviert er ohnehin seit Jahren mit dem Fahrrad. Und noch etwas gibt es, das für den Ausgleich sorgt: Udo Worsch hat bis zu deren Auflösung fast drei Jahrzehnte Musik mit den „Schwarzatalmusikanten“ gemacht.



Nun, da er beruflich kürzer tritt, bleibt mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobbys und die Bewegung. Doch ganz loslassen will und kann er nicht: Im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung bleibt er seinem Arbeitgeber weiterhin treu. An Bord eines Rettungswagens. H.E.