Die Polizei in Rudolstadt wurde bedroht (Symbolfoto).

Rudolstadt. Ein 64-Jähriger hat die Arbeit der Polizei in Rudolstadt massiv behindert. Das war nicht das erste Mal, dass die Polizei so bedroht wurde.

Mann bedroht Polizei in Rudolstadt und leistet Widerstand

Ein 64-Jähriger hat Montagabend die Polizei in Rudolstadt bei ihrer Arbeit behindert.

Bei einer polizeilichen Maßnahme in der Nähe des Marktes sei der unbeteiligte 64-Jährige gegenüber den Beamten verbal aggressiv und mit Drohgebärden aufgetreten, teilt die Polizei mit.

Die Polizei habe den Mann aufgefordert, dies zu unterlassen und nicht weiter die Maßnahmen zu behindern. Diese Anweisungen hätten allerdings keine Wirkung gezeigt. Im Gegenteil, der Mann habe weitere Drohungen ausgesprochen.

Als die Polizei seine Identität feststellen wollte, leistete er nach Polizeiangaben aktiven Widerstand. Die Polizei habe körperlichen Zwang und entsprechende Hilfsmittel angewendet.

Der Mann erhielt eine Anzeige und einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Der 64-Jährige und alle Beamten blieben unverletzt.

In jüngster Zeit verzeichnete die Polizei in Einzelfällen ähnliche Vorfälle, wo zum Teil unbeteiligte Personen ein aggressives und provozierendes Verhalten gegenüber Polizeibeamten an den Tag legten.

