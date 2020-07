Nachdem das Feuer in Rudolstadt gelöscht war, wurde in den Überresten einer Hütte der Leichnam eines Mannes entdeckt.

Rudolstadt. Beim Brand einer Gartenhütte in Rudolstadt ist am Wochenende ein Mann verstorben. Nun konnte der Brandursachenermittler herausfinden, was das Feuer ausgelöst hatte.

Mann stirbt bei Feuer in Rudolstädter Gartenhütte - Brandursache gefunden

Nach dem Feuer in einer Gartenanlage in Rudolstadt ist in einer Hütte eine Leiche entdeckt worden. Diese sei in dem Gebäude gefunden worden, in dem der Brand ausgebrochen war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Identität sei noch nicht geklärt. Bisher geht die Polizei davon aus, dass es sich um den 85 Jahre alten Bewohner der Gartenhütte handle. Eine Obduktion des Leichnams wurde angewiesen und steht noch aus. Weitere Verletzte habe es bei dem Brand am Samstag nicht gegeben.

Nun scheint geklärt, wie es zu dem Brand kommen konnte: Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld hat als Brandausbruchstelle einen Ofen ausgemacht, von dem aus sich das Feuer in der gesamten Gartenhütte ausbreitete, sodass es zu einer großen Hitzeentwicklung kam und angrenzende Gartenhütten ebenfalls angegriffen und mitunter zerstört worden. Als Brandursache wird derzeitigen Ermittlungen zufolge davon ausgegangen, dass „eine nicht abgenommene Verbrennungsstätte unsachgemäß betrieben worden ist“, wie es am Dienstag dazu von der Polizei heißt. Dritte haben den Brand sehr wahrscheinlich nicht gelegt.

Zeitweise musste auch der Bahnverkehr eingeschränkt werden - neben der Anlage verlaufen Bahngleise.

Im Wartburgkreis ist am Dienstag ein 61-Jähriger bei einem Gartenhausbrand verletzt worden. Er befand sich zum Zeitpunkt des Feuers allerdings nicht in der Hütte, sondern auf dem Grundstück.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Brand in Weimarer Wohnhaus - Elektrogerät in Flammen Brand in Weimarer Wohnhaus - Elektrogerät in Flammen In den frühen Dienstagmorgenstunden sind die Berufsfeuerwehr Weimar und die Freiwillige Feuerwehr Weimar-Ehringsdorf zu einem Hausbrand an die Falkenburg in Weimar gerufen worden. Foto: Stefan Eberhardt

