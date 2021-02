Rudolstadt/Hirschberg. Ein Mann hat in Rudolstadt mehrere Hakenkreuze in den Schnee gezeichnet. Auch im Saale-Orla-Kreis zeichneten Unbekannte Hakenkreuze in den Schnee.

Mann zeichnet mit seiner Tochter in Rudolstadt Hakenkreuze in den Schnee

Ein 43-Jähriger und vermutlich dessen elfjährige Tochter haben auf einem Parkplatz in der Freiligrathstraße in Rudolstadt mit einem Schneeschieber und eigenen Schuhen mehrere Hakenkreuze gezeichnet.

Wie die Polizei mitteilt, entstanden insgesamt drei große (6 mal 6 Meter, 4 mal 4 Meter, 3 mal 3 Meter) und vier kleinere Hakenkreuze. Die Polizei zerstörte die Hakenkreuze.

Hakenkreuze in Hirschberg in den Schnee getrampelt

Auch in Hirschberg haben Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, insgesamt vier Hakenkreuze in den Schnee getrampelt. Nach Polizeiangaben waren die Hakenkreuze auf den Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens. Die Größe der Hakenkreuze betrug ca. 60 cm mal 60 cm. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 036634310 entgegen.

