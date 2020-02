Markantes Haus in Rudolstadts Mangelgasse wird saniert

Es gehört zur Liste der denkmalgeschützten Einzelobjekte in Rudolstadt: das Wohn- und Geschäftshaus in der Mangelgasse 11. Vor Kurzem haben hier die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen begonnen. Dabei soll die stadtbildprägende Nordfassade mit ihren Verzierungen erhalten und denkmalgerecht saniert werden. Im September vergangenen Jahres stellten die Grundstückseigentümer hierfür einen Antrag auf Mehraufwandsförderung. Diese Förderung bezieht sich auf die gesamte straßenseitige Fassadensanierung.

Stadt sichert 10000 Euro zu

Die Fassade weist eine Vielzahl an Details und Schmuckelementen auf, so dass hier für die Sanierung ein erhöhter Mehraufwand anfällt. Konkret geht es um die Dacheindeckung mit Naturschiefer, Blechabdeckungen für Gesimse, Balkonbrüstung und Fensterbleche, die Erneuerung des Natursteinsockels sowie die Erneuerung beziehungsweise Instandsetzung der Sandsteinbalustrade am Balkon. Auch für Putzflächen, Gesimse und Stuckprofile fallen zusätzliche Kosten an, ebenso für die Aufarbeitung des Tores und der Tordurchfahrt.

Nach Auffassung der Stadtverwaltung rechtfertigen die Instandsetzungsmaßnahmen einen erhöhten Zuschussrahmen. Die Bauherren haben für die Sanierung der für das Stadtbild wichtigen Straßenfassade einen Antrag auf gestalterische Mehraufwandsförderung in Höhe von 10.000 Euro bei der Stadt gestellt. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses haben dem am Montagabend zugestimmt.