Mehr Geld für die Heidecksburg

Die Thüringer Staatskanzlei hat die institutionelle Förderung für das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg um 100.000 Euro auf 500.000 Euro erhöht. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

Landrat Marko Wolfram hatte sich beim Minister für Kultur, Benjamin Hoff, seit längerem für eine Erhöhung der Förderung eingesetzt. „Das Thüringer Landesmuseum mit seinen vier Einrichtungen in Rudolstadt, Bad Blankenburg, Paulinzella und Schwarzburg ist ein Modell für die Museumsperspektive 2025 des Freistaates“, so der Landrat. „Dies hat der Minister mit seiner Fachabteilung erkannt und mir und Museumsdirektor Lutz Unbehaun bei einem Gespräch in der Staatskanzlei im August 2018 die zusätzlichen Mittel für 2020 zugesagt. Mit dem Bewilligungsbescheid hat Minister Hoff sein Wort eingelöst“, so Wolfram.

Jetzt annähernd der Stand von 2005 erreicht

Durch die Gründung des Arbeitsverbundes der Schwarzburger Museen mit Arnstadt, Sondershausen und Bad Frankenhausen wurde die Kooperation des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg im vergangenen Jahr auch landesweit ausgebaut. Mit der Aufstockung der Mittel durch die rot-rot-grüne Landesregierung wird jetzt annähernd wieder der Stand von vor 2005 erreicht. Damals betrug die institutionelle Förderung 506.000 Euro. Sie wurde unter der damaligen Landesregierung im Rahmen von Sparmaßnahmen auf 270.000 Euro zusammengestrichen. Das hatte massive Einsparungen und Personalabbau im Museum zur Folge.