Mehrere Autos brennen in Rudolstadt - Anwohner hörte lauten Knall

Rudolstadt In der vergangenen Nacht meldete ein Anwohner in Rudolstadt drei brennende Fahrzeuge. Zuvor hatte er einen lauten Knall gehört.

In Rudolstadt haben am frühen Morgen drei Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Anwohner aus der Schwarzburger Chaussee das Feuer nach einem lauten Knall gegen etwa 3.30 Uhr. Die Autos parkten nebeneinander in einem Wohngebiet an der Schwarzburger Chaussee. Das mittlere Auto habe aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen und zwei weitere Autos in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr benötigte 30 Minuten, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Eine Einsatzkraft musste mit Atemwegsbeschwerden und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dabei soll es sich jedoch nicht um Folgen einer Rauchvergiftung gehandelt haben. Zwei weitere Autos wurden leicht beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: