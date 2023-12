Mehrere Einbrüche in Saalfeld und Bad Blankenburg

Saalfeld/Bad Blankenburg Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu kriminellen Handlungen vom Wochenende. Der Meldungsüberblick.

Einbrüche in Bad Blankenburg

Am vergangenen Wochenende hat es in der Bahnhofstraße in Bad Blankenburg einen Einbruch in ein Schuhhaus gegeben. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und konnten Bargeld im dreistelligen Bereich stehlen.

Des Weiteren wurde am Samstag gegen 23 Uhr in Bad Blankenburg in der Rudolstädter Straße in die dortige Fleischerei eingebrochen. Die unbekannten Täter flohen ohne Beute. Es entstand Sachschaden.

Weiterhin wurde durch unbekannte Täter in der Nacht zum vergangenen Sonntag versucht, in der Gustav-Töpfer-Straße in ein dortiges Café einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten mittels Gewalt, die automatische Tür zu öffnen. Dies misslang, aber es entstand Sachschaden. red

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315451 bei der Kriminalpolizei unter Telefon 03672/41 71 464 zu melden.

Einbrüche in Saalfeld

In der Zeit vom vergangenen Freitag bis Samstag hat es in Saalfeld im Bereich der Reinhardstraße in der dortigen Galerie mehrere Einbrüche gegeben. Durch den oder die Täter wurde unter anderem in eine Physiotherapie, Psychotherapie und Apotheke eingebrochen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. „Ob und wie viel Beute gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Täter konnten unentdeckt fliehen“, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten oder zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0314786 bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03672/41 71 464 zu melden.

Mülltonnen in Flammen

Am Montag dieser Woche brannten gegen 0.50 Uhr mehrere Mülltonnen in Saalfeld im Bereich der Straße Schulplatz. Die Feuerwehr konnte löschen. Mehrere Restmülltonnen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Eine angrenzende Hecke wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0315718 bei der Polizei unter 03671/560 zu melden.

44-Jährige fährt in den Graben

Einen Unfall hat es am Sonntag gegen 0.05 Uhr auf der B 88 zwischen Leutnitz und Watzdorf gegeben. Eine 44-Jährige kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Böschung. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto blieb ohne sichtbaren Schaden, teilt die Polizei mit.