Meine Meinung: Die Entscheidung rückt näher

Nur mal zur Erinnerung: Anfang 2018 hatte die KAG Thüringer Meer den Neubau der Linkenmühlenbrücke in ihre Projektliste aufgenommen, ein reichliches Jahr darauf bekräftigten die Landkreise und der Freistaat, dies tatsächlich zu wollen. Weitere eineinhalb Jahre brauchte man, bis endlich entschieden war, wer nun planen soll. Und schon im Sommer 2021 wissen wir vielleicht, wie die Brücke aussehen könnte und wie viel ungefähr sie kostet. Und das, obwohl es Entwürfe für die Brücke seit 2014 gibt und für die Zufahrten beidseits realistischerweise nur die bisherigen infrage kommen, will man nicht sehr viel mehr Geld verheizen als eigentlich nötig für eine Brücke, die ausdrücklich keine Laster tragen soll.

Gleichwohl ist die nun erfolgte Vergabe der Planungen ein Meilenstein: Liegen sie vor, müssen Landkreise wie auch Freistaat endlich Farbe bekennen, ob sie sich wirklich an das etliche Millionen Euro teure Vorhaben heranwagen. Ob all die Bekundungen, endlich eine Kriegswunde zu schließen, Stausee-Anwohnern eine normale Verkehrsanbindung zu verschaffen und den Tourismus anzuschieben, auch dann noch halten, wenn nach der Corona-Krise die Etats eher schmalbrüstig ausfallen.

Die Entscheidung wird 2021 fallen müssen, so oder so. Denn gebaut werden sollte, wenn Vattenfall wegen Arbeiten am Grundablass den Pegel nach unten fährt, mutmaßlich also 2023. Das ist gar nicht mehr weit weg – jedenfalls angesichts des bisherigen Tempos in Sachen Brückenbau.

Kostenklarheit für Linkenmühlenbrücke erst Mitte 2021