Meine Meinung: Grundkurs in Logik

Wir alle haben uns im Angesicht der zehn Monate dieses Jahres zu kleinen Logik-Experten gemausert. Früher waren wir schon einmal großzügig, wenn jemand Korrelation – also den zufälligen Zusammenfall von Ereignissen – mit Kausalität – also der Ursache des einen für das andere – verwechselte. Heute verzeihen wir ihm das nicht.

Wir kennen jetzt das Präventionsdilemma, also die Undankbarkeit für die Vorsorge, die uns vor etwas bewahrte, von dem wir nie wissen werden, ob es auch ohne die Vorsicht nicht passiert wäre. Wir lernen, dass es womöglich doch keine geheimnisgetriebene Bosheit sein muss, wenn ein Wissensstand heute so und nächste Woche – oder auch schon morgen – wieder anders lautet.

Wie Sherlock Holmes brandmarken wir, dass eine Maskenpflicht hier und eine Ausnahme davon dort doch eigentlich die gesamte Regel irgendwie beliebig macht. Und sind konsterniert, dass die Obrigkeit dies gar nicht bestreitet, zugleich aber dem Widerspruch auch nicht abhilft.

Nostalgisch sind uns die vermeintlichen Absolutheiten in Erinnerung, die Dinge für ausgeschlossen erklärten. So lange, bis die Zeit auch diese real werden ließ. Wir werden uns also wohl oder übel mit dem Relativen anfreunden müssen. Es ist der sicherste Weg, nicht immer Undenkbares doch denken zu müssen.