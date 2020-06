Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Sprungbrett auf nationalen Radar

Falls möglicherweise noch in diesem Jahr der Abriss der „Katja“-Ruine beginnt, wird er so manchem Leutenberger auch als Symbol des touristischen Bedeutungsverlusts der Sieben-Täler-Stadt erscheinen. Lange vorbei sind die Zeiten, da Urlauber noch die letzte Kammer füllten, vor Geschäften Schlange standen und zur Speisung in der „Katja“ in Schichten antraten.

Der Gast von heute aber ist an keinen FDGB-Ferienscheck gebunden. Er will überzeugt, gelockt, gar verführt werden, mit am besten unwiderstehlichen Angeboten. Keine leichte Übung für eine Kommune mit latent schmaler Kasse und also nur zu schaffen, wenn Bürger und Firmen freiwillig mittun. Und so ist das Alexandrabad auch deswegen eine Perle, weil es von den Badfreunden im vielstündigen Einsatz gepflegt wird. Wanderwege und Ruheplätze laden ein, weil sich zum Beispiel Stadträte, Jäger und die Naturbewahrer der Save Nature Group kümmern.

Als vor gut eineinhalb Jahren das Projekt Urwaldpfad des Worldwide Fund for Nature (WWF) im Stadtrat vorgestellt wurde, klang es nach einer wenig dauerhaften Idee, eher nach neuen Etiketten für schlichte Waldwege. Nun aber, mit der Verlegung auf die andere Sormitz-Seite, könnte der Urwaldpfad die bislang schlecht verbundenen und einzeln um Anerkennung und Gäste ringenden grünen Attraktionen Leutenbergs vernetzen, Bildungs- und Erlebnisangebote bündeln und das Städtchen über die Marketingmacht des WWF auf den nationalen Radar der Naturfreunde bringen. So lässt sich wieder ein Stück Wandel gestalten als bloß zu erleiden.