Meine Woche: What about Onkel Heinz?

Es ist noch keine zwölf Wochen her, dass sich am 1. November bei einer Kundgebung auf dem Saalfelder Markt ein paar hundert Leute gegenseitig in ihrer Annahme bestärkten, die Corona-Pandemie sei der größte Schwindel in der Geschichte der Menschheit und ein Saalfelder Arzt die rhetorische Frage stellte, ob man mit dem bevorstehenden Lockdown null Tote im Landkreis noch unterbieten wolle.

Eine Woche später gab es den ersten Coronatoten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt, es folgten – bis Freitag – 136 weitere, die „an oder mit dem Virus“ verstarben, wie es sich im Journalistendeutsch eingebürgert hat, ein politisch korrektes Zugeständnis an alle Schwurbler, hinter dem sich ein zumeist äußerst unappetitliches Ableben verbirgt. Saalfeld-Rudolstadt führte zuletzt sieben Tage lang die Liste der Corona-Hotspots in Deutschland an, erst am Dienstag wurde man von Hildburghausen abgelöst.

Ich musste in dieser Woche häufiger an einen entfernten Verwandten denken, der sein Leben in West-Berlin verbracht und es sich 1989 zur Mission gemacht hatte, meine junge Familie quasi als Pate über die Wendezeit zu bringen. „Onkel Heinz“ brachte mit einem einzigen Öffnen des Kofferraums die Augen meiner Kinder zum Leuchten; ein herzensguter Mann.

Mich hatte er als Sparringspartner für weltanschauliche Diskussionen auserwählt und dabei offenbar unterschätzt, wie sehr wir der Bundesrepublik von jenseits der Mauer in den Hintern geguckt hatten. Immer dann, wenn seine argumentative Stellung aussichtslos war, wechselte er abrupt das Thema. Irgendwann nannten wir ihn nur noch „Aber-aber-Onkel-Heinz“.

So ähnlich geht es jetzt den Demonstranten vom 1. November in Saalfeld. Nachdem die pandemische Suppe über den Tellerrand in ihr kleines gallisches Südostthüringen schwappte und die Thüringen-Kliniken im Kampf gegen Corona täglich an ihre Grenzen kommen, haben sie sich vom Markt an den Rechner verzogen, um trotzige „Aber“ in die Welt zu senden. Aber die Grippe, aber die Krebstoten, aber das Impfchaos. Inzwischen gibt es für diese Art der Argumentation einen natürlich englischsprachigen Begriff: Whataboutism. Themawechsel aus Mangel an Argumenten.

Falls jemand wissen möchte, was aus „Onkel Heinz“ geworden ist: Der gute Mann verstarb viel zu früh ein paar Jahre nach der Wende. Weder an noch mit Corona.

Schönes Wochenende!