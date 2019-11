Als über den Sommer hinweg die Borkenkäfer-Meldungen sich überschlugen und man Thüringens Wälder schon fast am Verschwinden wähnte, schien auch die Politik in Notstandsmodus zu geraten. Man traf sich zu Waldgipfeln, legte Sonderprogramme auf, wollte Bauern zum Baumpflanzen verpflichten.

Nun, da es ein paar Tage geregnet hat und die Schadholz-Berge nicht ganz die Höhe der Prognosen erreichen, scheint die Aufregung fast vergessen. Lediglich eine größere Pflanzaktion von Freiwilligen gab es bislang im Landkreis, ansonsten wird das Desaster schön ordentlich verwaltet, die geschädigten Waldbesitzer bezuschusst, den Rest mag der Forst regeln.

Doch bewältigt ist die Fast-Katastrophe noch lange nicht. Die Kahlflächen neu zu bepflanzen, sinnvollerweise nach einem hoffentlich nassen Winter im nächsten Frühjahr, wird Freiwillige brauchen – die sich möglicherweise gleich dauerhaft einrichten können. Denn der Borkenkäfer geht nun in derartigen Massen in die Winterruhe, dass im nächsten Jahr bei entsprechender Witterung noch Schlimmeres drohen könnte. Dann wird sich nicht nur das Land wohl endgültig entscheiden müssen, ob es den Wald noch immer bevorzugt als Holzlieferant behandeln will. Oder als Lunge Thüringens, deren Gesundheit zuerst kommt.

Und das wird eben auch heißen, Wald und Wild als Gemeinschaft neu zu denken. Wenn Wieder-Aufforstung und Waldumbau Sinn machen sollen, muss der Wildbestand angepasst werden, nach unten, auf waldfreundliches Maß. Auch wenn das mit unserem Bild vom Waldidyll kollidiert.