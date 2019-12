Meinung: Teure Sünden der Vergangenheit

Die nächste Gebührenerhöhung ist bereits absehbar und dann auch noch die Beteiligung am Bau einer Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Ostthüringen – so mancher zwangsangeschlossene Verbraucher wird ob der Nachrichten aus dem Wasser- und Abwasserzweckverband in Wallung geraten. Ist Klärschlamm, bis eben noch als Dünger munter auf Felder verteilt, denn zum Gift geworden?

Die Dosis macht es. Zu lange wurden Schlamm und auch noch mineralische Dünger ausgebracht, oft mehr, als die Pflanzen brauchten. Die Folgen finden sich in den Gewässern, mit Nitrat- und Phosphor-Belastung. Nicht überall, aber überwiegend. Und leider fragt kein Bach danach, welcher Landwirt schonend düngt und welcher nicht. Dass Phosphor, der in hohen Mengen Seen erst zum Algen-Blühen und hernach zum Kippen bringen kann, nun mit aller Macht herauszufiltern ist, hat eben auch mit Sünden der Vergangenheit zu tun. Hinter der demnächst verpflichtenden Rückgewinnung steckt aber auch ein anderer Zwang: Die natürlichen Vorräte an Phosphor sind endlich, die Vorkommen schon jetzt vielfach mit kaum auswaschbaren Schwermetallen durchsetzt. Kurz gefasst: Der Phosphor, den der Mensch mit der Nahrung aufnimmt und ausscheidet, wird ganz vorn in der Kette immer dringender gebraucht.

All das wird die Zornigen wenig beruhigen. Aber vielleicht das: Mit der eigenen Verbrennungsanlage überlassen es die Zweckverbände wenigstens nicht dem Markt, die Kosten künftiger Klärschlamm-Entsorgung zu bestimmen. Man hätte sich diese Vorgabe eigentlich von einer Landesregierung gewünscht, erst recht von einer rot-rot-grünen. Aber sie hat ja noch Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen – durch eine Förderung, die den Verbraucher entlastet.