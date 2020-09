Am Sonntag werden in Meura und Mellenbach-Glasbach Oberhäupter gesucht.

Schwarzatal. Nur in der Schwarzatal-Ortschaft Mellenbach-Glasbach gibt es auch einen konkreten Vorschlag

Am Sonntag sind in der Schwarzatalregion in zwei Dörfern die Wählerinnen und Wähler aufgerufen, neue Oberhäupter im Ort zu wählen.