Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Millimeterarbeit am Gleis zwischen Lichtenhain und Cursdorf

Noch letzte Woche hatten sich die Betriebsmannschaft der Bergbahn und die ausführende Werdauer Firma am Gleis der Steilstrecke über sonnige Tage gefreut und die Entscheidung aus dem letzten Jahr gepriesen, dass man die sonst lange November-Revisionspause in zwei kleine teilt und eine in den Frühling legt. Doch dann rächte sich der grimmige Spätwinter bitter:

Einen Sack Neuschnee und zweistellige Minusgrade präsentierte er der zweiten wichtigen Aufgabe des Frühlings: dem Schienenschleifen auf der Flachstrecke, das seit Montag läuft und noch bis Donnerstag dauern wird, zusammen mit dem Freischneiden der Strecke.

Nicht für alle Straßen geeignet: das 27 Tonnen schwere Spezialfahrzeug

Die Männer lassen sich nichts anmerken. „In Schweden schleifen wir schließlich auch und können nicht auf den Sommer warten.” Mit dieser Aussage macht David Luddeneit klar, dass der Wintereinbruch keine Ausrede zulässt. Der 25-Jährige hat sein Maschinenbau-Studium in Jena abgeschlossen und ist nun in der Firma, der sein Onkel Michael zusammen mit Wilfried Scherf in Neustadt an der Orla vor 22 Jahren die Nachnamen lieh, Leiter vor Ort. An ihn verweist auch Jens Reinhold, Werkmeister bei der Bergbahn, bei allen Fragen zu den technischen Details.

Und David Luddeneit kann erzählen. Wie wichtig es ist zu wissen, wo man mit dem fast 27 Tonnen schweren Spezialfahrzeug entlangfährt. Es wirkt nur auf den ersten Blick wie ein ungewöhnlicher Sattelschlepper. Wer hinschaut, erblickt neben den Gummireifen zwei kleine Fahrgestelle. Stehen sie einmal auf dem Gleis, hebt sich das ganze System in die Höhe und hat sich in Minuten in ein Schienenfahrzeug verwandelt.

Das ganze Projekt startet nicht in Lichtenhain, denn in das kleine Bergdorf verirren sich Sattelschlepper besser nicht. Auch Cursdorf am anderen Ende der 2635 Meter langen Flachstrecke hätte den Platz nicht fürs Aufgleisen gehabt. Zum Glück ist am Haltepunkt Oberweißbach-Deesbach genug Raum, auch weil die Bergbahn wohlweislich den Bahnübergang ganz in der Nähe großzügig mit Platten ausgestattet hat.

Bevor es losgehen kann, müssen die Männer erst einmal die Waffen der Schleifmaschine scharf machen. Für den Straßentransport haben sie die wertvollen Teile, die sehr dicht über den Boden liegen, lieber abmontiert und das nicht nur, weil sich der beklagenswerte Zustand der Straße zwischen Unter- und Oberweißbach zu ihnen herumgesprochen hat.

Derweil muss der Kompressor das pneumatische Steuerungssystem unter Druck setzen, und der ist weniger begeistert von der Frostluft. Während die Männer auf den beiden Führerständen via Sprechfunk das Ungetüm in Position bringen, kann David Luddeneit Grundsätzliches erzählen:

Optimal sei es, wenn sich die ganze Fortbewegung zwischen der Lauffläche des Radreifens am Schienenfahrzeug und der Oberseite der Schiene abspielt. Leider ist dieser Zustand, der als Sinuslauf bezeichnet wird, selten. Kurven, Lasten, Geschwindigkeiten, alle Faktoren wirken gegen das Optimum. Und so beginnt die Abnutzung des Systems „Schiene-Radreifen“, es entstehen Schlupfwellen, die ihrerseits Lastspitzen erzeugen und den Verschleiß an Gleis und Radsatz erhöhen.

Wo man bei Bergbahntempo nicht unbedingt an Raserei denkt, sondern eher ans bekannte Blumenpflücken, bleibt die Abnutzung zwar in Grenzen, doch irgendwann ist es auch hier soweit. Zum letzten Mal waren Luddeneit & Scherf Schienenschleiftechnik vor eineinhalb Jahrzehnten hier am Werk.

Inzwischen hat der Koloss seinen Platz auf den Schienen gefunden und begibt sich schnurstracks an den Ausgangspunkt der Tour.

Der Koloss kommt maximal zwei Kilometer pro Stunde voran

In Cursdorf wird es beginnen, mit dem Polygonverfahren in genau geplanten Winkeln die Schiene so zu schleifen, dass sie wieder ihr klassisches Normprofil zurückgewinnt. Das Ganze geht gemächlich vonstatten: einen, höchstens zwei Kilometer pro Stunde ist sie schnell. Aber das, was von der Schiene weg muss, klappt nicht in einem Anlauf: Noch bis zum Donnerstag wird es hin und wieder zurück gehen, unterbrochen von Messungen, wie genau man sich dem Ziel nähert.

Auf der Flachstrecke gibt es derweil Schienenersatzverkehr. Und weil es sich gerade anbietet, ist auch dessen Fuhrpark anderweitig unterwegs.

Mit der Güterbühne der Bergbahn gelangte er schon nach unten zur Talstation, wo er am Dienstag zum Tagesausflug ins DB-Regio-Werk nach Erfurt überführt wurde. Dort wurden die Radreifen abgeschliffen. Schließlich wollen sich ab nächster Woche Rad und Schiene wieder im Sinuslauf aneinander schmiegen.