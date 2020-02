Mit Gitarre und Liedern von Gundermann in Bad Blankenburg

Als die Filmbiografie „Gundermann“ im August 2018 in die Kinos kam, fanden auch die Lieder von Gerhard Gundermann wieder verstärkte Beachtung. Der Streifen von Andreas Dresen hatte den 1998 verstorbenen DDR-Liedermacher wieder ins Bewusstsein gerückt, seine gebrochene Biografie, aber auch seine Songs. Am Samstag lud der Bad Bankenburger Kunstkreis in sein Domizil zum Gundermann Abend ein und einmal mehr waren alle Plätze besetzt.

Der Abend bescherte den Zuhörern eine bunte Bildfolge aus Worten und Tönen, Witz und Wahnsinn. Hardy und Sieblinger von den Fuchstal-Chaoten steuerten gitarrenbegleitete Gundermann-Lieder bei. Das war eine Gratwanderung für die Musiker – einerseits nicht zu sehr an den Originalen zu bleiben, andererseits die Lieder auch nicht zu dominieren. Musikalisch bewegten sich die Musiker im Bereich Folk und den unmittelbar angrenzenden Spielarten. Bis hin zu Rock, wie spätestens mit dem Song „Alle oder keiner“ deutlich wurde, wo sich Gerhard Gundermann einst musikalisch bei Neil Young bedient hatte. Nun waren alle Gäste im Konzert angekommen und bewiesen große Textsicherheit. Handgemachte, eingängige, facettenreiche Musik, die mit verspielten, originellen Texten aufwartete. Abwechslungsreiche Arrangements, die auch vor der ein oder anderen Anspielung oder Bezugnahme nicht Halt machten. Den Protagonisten gelang es, die Lieder Gundermanns vertraut und gleichzeitig neu klingen zu lassen. Die Gundermann-Poesie, also der eigentliche Kern des Programms, blieb bei alldem erhalten. Die Texte des singenden Baggerfahrers haben immer noch Kraft. Und dafür waren die Zuhörer auch gekommen - denn die Lieder strahlen, selbst wenn man die Entstehungsgeschichte nicht kennt, eine eigene Magie aus. Drei Stunden feierten die Fans die beiden Musiker. Zu erfahren war, dass die Fuchstal-Chaoten, einst als Spaßprojekt gegründet, wurden, ihre Aktivitäten doch immer intensiver wurden, als sie das Schaffen vom Barden aus der Lausitz für sich entdeckten. Ein weiterer Auftritt 2021 ist schon fest eingeplant. Dann mit der gesamten Band im Saal des Bad Blankenburger Vereinshauses, hieß es.