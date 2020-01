Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit neuen Ideen und eigener Firma in der Heimat zurück

„Wieder im Lande?“ Diesen Satz hört Ulf Weise in letzter Zeit immer wieder, wenn er in beruflichen Dingen unterwegs ist im Landkreis. Sein Betätigungsfeld ist die Immobilienbranche, ein Gebiet, auf dem er seit 30 Jahren zu Hause ist. „Ja, und das mit neuen Ideen und großen Plänen“, antwortet er dann. Als langjähriger Leiter des Immobiliencenters der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt ist er hier kein Unbekannter. Von 1996 bis 2011 war er in dieser Funktion tätig. Sein Name ist verbunden mit Projekten wie der Jordanschen Villa in Rudolstadt oder der ehemalige Druckerei in der Alten Straße, in der sich jetzt ein Objekt für betreutes Wohnen befindet. Er lernte aber auch die andere Seite kennen, so wie bei den gescheiterten Umbauplänen der ehemaligen Porzellanfabrik Ens zu hochwertigen Wohnungen. Doch der Erfolg überwog. „In dieser Zeit wurden mehr als 1000 Immobilien mit einem Gesamtvolumen von zirka 100 Millionen Euro durch das Immobiliencenter vermarktet“, sagt er.

Sprungbrett in die Finanzmetropole Für den Rudolstädter war es das Sprungbrett auf der Karriereleiter. 2011 wurde er Vertriebsleiter bei der Sparkassen Immobilien Vermittlungs-GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Helaba in Frankfurt an Main. Fortan führte er ein Pendlerleben. Zu seinem Verantwortungsbereich gehörte die Betreuung von 23 Sparkassen und Agenturen in Hessen und Thüringen, dazu die Steuerung von Vertriebsmaßnahmen, Vermittlung von Bauträgergesellschaften und so weiter. Im vergangenen Jahr zwang ihn die Gesundheit zu einem Umdenken. Dabei wuchs der Wunsch, einen lange gehegten und nie aufgegebenen Plan in die Tat umzusetzen: die Gründung einer eigenen Firma. „Es war mein großer Wunsch, mein Wissen, meine Erfahrung und meine Kontakte wieder verstärkt hier in der Region einzubringen“, sagt er. Mit der Gründung der Ulf Weise Immobilien und Consulting GmbH setzt er dieses Vorhaben in die Tat um und bietet hier alles rund das Entwickeln, Bauen und Finanzieren von Immobilien aus einer Hand an. Schritt in die Selbstständigkeit Am Donnerstag hatte Ulf Weise Geschäftspartner aus der Wohnungs-, Bau- und Versicherungswirtschaft, Planer, Notare sowie Freunde und Weggefährten zur Geschäftseröffnung in den Irisch Pub in Rudolstadt eingeladen. Der Ort war nicht zufällig gewählt. Der Umbau der ehemaligen Gaststätte „Erholung“ zum Pub war eines der ersten Projekte, die Ulf Weise mit seiner noch jungen Firma begleitet hat.