Saalfeld-Rudolstadt am Abend

Saalfeld-Rudolstadt am Abend Motorrad-Abenteurerin in Rudolstadt und ein Soul-Poet in Saalfeld am Donnerstag, 30. November

Saalfeld-Rudolstadt Der britische Musiker Paul Millns ist mit seiner Band zu Gast im Meininger Hof. Auch der Stadtrat von Leutenberg kommt zusammen. Der Meldungsüberblick.

Paul Millns im Meininger Hof

Paul Millns, ein britischer Songwriter, ist am Donnerstagabend mit seiner Band zu Gast im Meininger Hof in Saalfeld. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Der aus London stammende Sänger, Songschreiber und Pianist veröffentlicht seit 1975 Solo-Alben; ausgefeilte Arrangements und einfühlsame Texte machten ihn schnell zum Soul-Poeten der britischen Szene. Neben den Arrangements, seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme bringt Paul Millns seinem Publikum intelligente und einfühlsame Texte mit. „Sein Schreiben basiert auf täglichen Beobachtungen des Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens“, so wird der Brite angekündigt.

Diavortrag in der Stadtbibliothek Rudolstadt

Michi Münzberg machte in ihrer Jugend den Motorrad-Führerschein und fuhr seitdem nie wieder. 30 Jahre später verliebte sie sich auf einer ihrer Asien-Reisen in ein Motorrad und lernte im chaotischen Stadtverkehr von Kathmandu das Fahren neu. Nach ihrer Rückkehr ließ sie sich das Objekt ihrer Begierde aus Indien zuschicken: eine Royal Enfield. Voller Neugier, Charme und einer Prise Naivität lebt sie ihren Traum und sitzt mittlerweile fest im Sattel, egal ob bei böigen Seitenwinden entlang der schwedischen Küste oder auf atemberaubenden Serpentinen in den Foothills des Himalaya.

Am Donnerstag, 30. November, berichtet sie in einem Diavortrag in der Stadtbibliothek unter dem Titel „Spätzünder mit Kickstarter“ von ihren Abenteuern. Beginn ist um 19 Uhr.

Stadtrat von Leutenberg tagt

Am Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, kommt der Stadtrat von Leutenberg im Rathaussaal zusammen. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen die Vorstellung des Fördervereins Kreativ-Sanatorium Löhma, die Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2024 und eine Änderung der Beitragsordnung für den Kindergarten. Beschlossen werden sollen ferner eine außerplanmäßige Ausgabe für das Waagenhaus Landsendorf sowie überplanmäßige Ausgaben für die Bereiche Bauhof, Waldbewirtschaftung, Gewerbesteuerumlage und für Geräte und Ausstattungsgegenstände.