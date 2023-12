Nachrichten aus Saalfeld-Rudolstadt: Von Trichinellenprobe bis Wunschbaum-Ernte

Blick in das neue Labor des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes (VLÜA) in der Schwarzburger Chaussee 12 in Rudolstadt.

Saalfeld / Rudolstadt Nachrichten aus Saalfeld-Rudolstadt: Von Trichinellen-Untersuchung bis Wunschbaum-Ernte

Freigabe von Wild-Proben künftig nur online

Wie das Landratsamt informiert, gibt es ab dem 1. Januar 2024 eine Neuorganisation bei der Trichinellenuntersuchung von erlegtem Wild. Die Untersuchung erfolgt künftig ausschließlich in den Räumlichkeiten des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes (VLÜA) in der Schwarzburger Chaussee 12 in Rudolstadt. Die Proben sollen zusammen mit den eventuell entnommenen Blutproben beim VLÜA oder am Bürgerempfang des Landratsamtes in der Schloßstraße 24 in Saalfeld abgegeben werden. Alternativ ist dies auch beim Ordnungsamt Königsee, bei der Stadtverwaltung Leutenberg und bei der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal möglich. Die genauen Zeiten finden sich im Amtsblatt des Landkreises 23/2023 auf der Seite 8.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hat weitere Neuerungen vorgenommen, um den Jägerinnen und Jägern im Rahmen der Trichinellenuntersuchung entgegenzukommen und mit dem neuen Verfahren zukunftssicher aufgestellt zu sein, so Jan Scheinert, Leiter des VLÜA. Die Bezahlung der Proben ist vor Ort nicht mehr möglich. Der Antragsteller der Untersuchung erhält nach einem Abrechnungszeitraum einen Kostenbescheid über die auf seinen Namen untersuchten Proben. Die Freigabe der Probe erfolgt durch das VLÜA ausschließlich online auf der Homepage des Landratsamtes – die Adresse wird auf dem Wildursprungsschein (WUS) hinterlegt. Die entsprechende PDF-Datei kann ausgedruckt und mit dem WUS abgeheftet werden. Nur hygienisch einwandfreie Proben von zur Entnahme berechtigten Personen mit einem vollständig ausgefüllten WUS werden untersucht.

Landrat lädt zur Bürgersprechstunde ein

Landrat Marko Wolfram (SPD) lädt für Donnerstag, 18. Januar 2024, zwischen 13 und 16 Uhr zur nächsten Bürgersprechstunde ein. Aus organisatorischen Gründen werden die Interessenten gebeten, sich bis spätestens bis Mittwoch, 10. Januar 2024, per E-Mail (an buero-landrat@kreis-slf.de) oder telefonisch unter 03671/823-201 oder 03671/823-285 und unter Angabe des Gesprächsthemas anzumelden.

140 Weihnachtswünsche von Kindern wurden erfüllt

Die Kirchenkreissozialarbeit in Rudolstadt ist Ansprechpartner für Menschen mit Sorgen und Nöten und will Freude bereiten. In der Adventszeit ist das wieder sehr gut gelungen, denn dank des Wunschbaumes konnten Kinderwünsche erfüllt werden. Nicht nur das Geschenk, auch eine schöne Adventsfeier sorgte für Freude. Sozialpädagogin Claudia Wahl konnte zusammen mit anderen Unterstützern in diesem Jahr 140 Wunschherzen von Kindern, die in Familien mit geringem Einkommen leben, entgegennehmen und diese erfüllen.

„Handschuhe, Puppenhäuser, Autos, Fußbälle, Kosmetik, Bücher, Brettspiele oder auch ein Meerschweinchen-Haus, es war von A bis Z alles dabei. Die Wünsche wurden an verschiedenen Stellen, zum Beispiel der Obdachlosenhilfe und dem Jugendzentrum „Haus“ eingesammelt oder wie an der Tafel oder in unserer Beratungsstelle entgegengenommen und von den Wunscherfüllern besorgt“, sagt Claudia Wahl. Bei der Adventsfeier im Freizeitzentrum Regenbogen des Diakonievereins Rudolstadt wurde ein Theaterstück aufgeführt und bei Kaffee, Tee und Plätzchen gemütlich gesessen, um die Geschenkeübergabe zu erleben und vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.