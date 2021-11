Neu im Oberland: Wildbirne, Wildapfel, Vogelkirsche und Elsbeere

Cursdorf Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch hat der Landschaftspflegeverband Thüringer Wald jetzt 320 Bäume bei Cursdorf gepflanzt

Auf der Versuchsfläche des Projektes „Holz-21-regio“ im Cursdorfer Forst hat der Landschaftspflegeverband Thüringer Wald für den Thüringer Wald eher ungewöhnliche Baumarten gepflanzt: Wildbirne, Wildapfel, Vogelkirsche und Elsbeere. Die könnten in der Mittelgebirgshöhenlage potenzielle Kandidaten für den Waldumbau darstellen, ist auch Revierförster Christian Hassenstein überzeugt. „Auf dem Höhenrücken zwischen Oberweißbach und Neuhaus am Rennweg werden die Bäume auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet und das Wachstum über einen längeren Zeitraum untersucht“, erklärt er den Pflanzern am Eingang zur Versuchsfläche.

Auf einer Infotafel ist zu lesen, dass das Projekt von der Technischen Universität Ilmenau und der Fachhochschule Erfurt wissenschaftlich begleitet wird und sogar weltweit im Internet per Video verfolgt werden kann. Denn längst weiß es auch im Thüringer Schiefergebirge jeder: Dem deutschen Wald geht es nicht gut. Dürre, Stürme, Waldbrände oder Borkenkäferbefall setzen ihm in den letzten Jahren zu. So beginnt der Waldbericht 2021 der Bundesregierung.

Der Landschaftspflegeverband Thüringer Wald hat jetzt 320 Bäume im Cursdorfer Forst nachgepflanzt. Ermöglicht wurde das durch eine Spende des Vergleichsportals CHECK24, das die Mittel für insgesamt 100.000 Bäume bereitgestellt hat. Beteiligt an dieser Aktion sind viele der 181 Landschaftspflegeorganisationen überall in Deutschland. Der Landschaftspflegeverband Thüringer Wald hat die Mittel bekommen, um das Leuchtturmprojekt der Gemeinde Cursdorf weiter voran zu bringen. Der Wald rückt wieder stark in den Mittelpunkt. Denn klimaneutral erzeugtes, heimisches Bauholz ist eine Ressource und ein Wirtschaftsfaktor.

“In der Gemeinde Cursdorf wird aber nicht nur über Klimaschutz gesprochen”, freut sich auch Landschaftspfleger Ralf Kirchner. Er werde praktiziert - insbesondere mit der langfristigen Bindung von Kohlenstoff im Holz. Der neue Wald erhöhe darüber hinaus das Landschaftserlebnis und trage zum Erhalt der Biodiversität bei.