Neue Allgemeinmedizinerin am Markt in Königsee

Stephanie Lützkendorf heißt die neue Ärztin in Königsee. Sie hat die Arztpraxis von Dr. Hoyme am Markt 19 übernommen. Bürgermeister Marco Waschkowski gratulierte ihr zur Praxisneueröffnung und wünschte alles Gute.

Wenig Zeit blieb dieser Tage beim Aufwartungsbesuch von Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) Nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt gelang jetzt unproblematisch ein Generationenwechsel, der andernorts schon mal zu Problemen führen kann. Die Rede ist von der Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Jörg Hoyme, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand gewechselt ist. Nachdem seine Frau, die die Apotheke im gleichen Haus führte, schon vor einiger Zeit ihre Nachfolge geregelt hatte, war nun für Dr. Jörg Hoyme der Zeitpunkt für den Wechsel gekommen. In seine Fußstapfen tritt Stephanie Lützkendorf. Und das im doppelten Wortsinn, denn zusammen mit dem Patientenstamm will sie auch seine Sprechstundenzeiten übernehmen. Aktuelle Änderungen können sich derzeit natürlich wegen der Corona-Pandemie ergeben.

Auch für den Bürgermeister blieben nur wenige Minuten des Gedankenaustauschs, denn draußen sammelten sich bereits die Patienten im Wartezimmer. Der zeigte sich anschließend sehr zufrieden, dass der Wechsel ohne Probleme vonstatten gegangen war. Man könne sich vorstellen, dass ausgerechnet in diesen schwierigen gesundheitspolitischen Zeiten, solche Wechsel doppelten Wert entfalten.

Die Nachfolgerin ist selbst Königseerin und hat zuletzt medizinische Berufserfahrung im Ilm-Kreis gesammelt.