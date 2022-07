Neue Plakette am alten Bismarck-Denkmal in Katzhütte

Katzhütte Heimatfreunde haben zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern wieder eine Plakette mit dem Profil von Bismarck angebracht

Auf einer Anhöhe nahe der Ortsmitte von Katzhütte steht seit über 100 Jahren ein etwa drei Meter hohes Denkmal, das aus Quarzgestein (Kieselstein) zusammengefügt wurde. In der Zeit vor der Jahrhundertwende, etwa ab 1898, dem Todesjahr von Bismarck, entstanden nicht nur in den Städten sondern auch in den Dörfern solche Gedenksteine, um Otto von Bismarck zu ehren.

Auf einer alten Postkarte ist zu erkennen, dass der Stein damals eine Bronzetafel mit dem Abbild des Reichskanzlers trug. Das Bronzerelief ist aber schon seit ewigen Zeiten verschwunden und auch die ältesten Einwohner können sich nicht mehr daran erinnern. Es wurde vermutlich 1941 für Kriegsausrüstungen eingeschmolzen oder nach dem Krieg 1945 abgenommen.

Dass die Bismarck-Verehrung selbst in den kleinsten Orten seinen Niederschlag fand, lag daran, dass er in Deutschland erstmalig die Sozialgesetzgebung einführte. So sorgte er dafür, dass zwischen 1878 und 1889 Gesetze zum Arbeitsschutz, zur Kranken- und Unfallversicherung und ein Gesetz zur Invaliditäts- und Altersversicherung erlassen wurden. Wie wir wissen, gibt es solche Gesetze heute noch, natürlich in zeitgemäßer Form.

Das hatte zur Folge, dass auch in Katzhütte der damals größte Arbeitgeber, die Porzellanfabrik Hertwig & Co. im Jahre 1884 für ihre Beschäftigten eine Krankenversicherung einführen musste.

Nun haben einige Heimatfreunde, denen die Geschichte des Ortes am Herzen liegt, zusammen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern wieder eine Plakette mit dem Profil von Bismarck angebracht. Eine Tafel gibt einen kurzen Überblick über sein bewegtes Leben. Die Bezahlung der Plakette - sie kostete rund 200 Euro - erfolgte aus dem Überschussbetrag der 450-Jahrfeier von Katzhütte.