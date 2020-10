Neuer Wanderweg bei Kirchhasel für alle Archäologie-Fans

Organisator Jürgen Weyer konnte am Sonntag am archäologischen Wanderweg in Kirchhasel rund 50 Wanderer begrüßen.

Kirchhasel. Mit einer Premierenwanderung wurde am Sonntag ein neuer archäologischer Wanderweg in Kirchhasel eingeweiht.

Was haben die neunjährige Alexandra, Golden Retriever Rudi, Martina Kaufmann und Tochter Juliane gemeinsam. Alle Genannten einte am Sonntagmittag das Interesse am archäologischen Wanderweg in Kirchhasel. Informationstafeln laden hier zu einem Geschichtsunterricht unter freiem Himmel ein. Auf sechs bis acht Kilometer Länge konnten Interessierte nicht nur aktiv etwas für ihre Gesundheit tun, sondern auch Wissenswertes über Archäologie und Geschichte erfahren.