Noch ein Stückchen Rosenberg nun in Cursdorfer Gemeindehand

Es begab sich also zu der Zeit, da trafen sich die Weisen des Cursdorfes zu ihrer Sitzung. Und nachdem sie viel Gutes und Schlechtes besprochen und auch beschlossen hatten, gab es noch diese Neuigkeit zu berichten.

Bürgermeister Frank Eilhauer hub an zu berichten, dass die Gemeinde weitere vier Quadratmeter Zuwachs verzeichne. Sie hat freilich nicht ihre Ursache in Grenzverschiebungen zu anderen Kommunen. Es bleibt also zumindest bei den 13,95 Quadratkilometern, wie sie offiziell ausgewiesen werden.

Und doch gibt es da auf dem Rosenberg ein Fleckchen Waldboden, die nun Gemeindeeigentum sind. Ganz ohne Notarvertrag und sogar kostenlos.

Die Stelle zu finden, wird nicht so leicht wie gedacht, denn auf den ersten Blick unterscheidet sie sich nicht von ihrer Umgebung. Und doch wäre sie mit den richtigen Hilfsmitteln unzweideutig in ihrer Lage bestimmbar. Denn der Umstand, dass die vier Quadratmeter bis jetzt dem Staat gehörten, hatte genau damit zu tun.

Trigonometrische Punkte waren nämlich einstige wichtige Landmarken, mit deren Hilfe Vermessungsingenieure ihre Arbeit machten. Spätestens, seit sich die Vermessung auf satellitengestützte Systeme aus dem Weltall verlässt, von denen das GPS-System nur das bekannteste ist, sinkt die Bedeutung der Punkte. Und wo es kein amtliches Bedürfnis gibt, endet auch der Anspruch auf die Grundfläche. Ebenso wie die Kommune nichts dagegen tun konnte, dass die Quadratmeter den Besitzer wechselten, kann sie nun etwas gegen die neue “Erbschaft” machen.

Für ironische Heiterkeit sorgte die Bekanntgabe im Gemeinderat trotzdem. Hatte man sich doch gerade erst seufzend von Revierförster Christian Hassenstein die Wahrheit über die Teil dramatische Borkenkäfer-Kahlschläge anhören müssen, die auch den Rosenberg betroffen haben.

Was also nun auf dem zwei mal zwei Metern genau passiert, ist nicht überragend wichtig. Die Erinnerung an die einstige Bedeutung dieses Netzes als einer Art Denkmal hochzuhalten wäre denkbar, ist aber auch nicht einfach. In Berlin-Tempelhof, wo auf dem Rauenberg der Ausgangspunkt für das trigonometrische Netz Deutschlands besteht, gibt es zwar auf nichtstaatliche Initiative hin ein Denkmal, das die Funktion erläutert, einem Antrag, es - auch und gerade nach der teilweisen Zerstörung durch Vandalismus 2008 und seiner privaten Wiederherstellung zwei Jahre später - in die offizielle Denkmalliste Berlins aufzunehmen ist aber bis heute nicht entsprochen worden.