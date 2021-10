NSU-Aufarbeitung: Den Dialog hinaus in die Stadt tragen

Rudolstadt. Das Theater Rudolstadt beteiligt sich am Projekt „Kein Schlussstrich!“ zum Thema NSU-Aufarbeitung.

Im November ist es zehn Jahre her, dass die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) bekannt wurde. Mit einem bundesweiten Theaterprojekt „Kein Schlussstrich!“ wollen Theater und Institutionen aus 15 Städten daran erinnern und zur Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus in unserer Gesellschaft aufrufen. Mit dabei ist das Rudolstädter Theater, das dafür mit dem Zukunftsladen Saalfeld/Partnerstelle für Demokratie kooperiert. „Bis heute sind die Hintergründe der Taten und die Verstrickungen nicht aufgearbeitet. Ob es jemals aufgearbeitet wird, wird die Geschichte zeigen“, sagte Intendant Steffen Mensching am Montag bei der Vorstellung des Projektes.

Wie also soll man an die Aufdeckung vor zehn Jahren erinnern? Mit welchen Formen? „Es geht um nationalsozialistisches Denken und die Frage, wie solche Ideologien so stark in der Gesellschaft verankert sein können beziehungsweise wie die Zivilgesellschaft heute damit umgeht“, so der Intendant.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Theater Rudolstadt hat mit den Akteuren eine Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Projektes geplant. Den Auftakt bildet am 12. Oktober die Premiere des Schauspiels „Furor“, in dem es um die Auseinandersetzung zwischen einem Bürgermeisterkandidaten und einem jugendlichen Außenseiter, der sich vornehmlich im Internet bewegt, geht.

Kontinuitäten rassistischer Gewalt

Mit der Ausstellung „Offener Prozess“ vom 21. Oktober bis 7. November in der Schlosskapelle in Saalfeld werden die Migrationsgeschichte, die Kontinuitäten rassistischer Gewalt und der Widerstand dagegen thematisiert.

„Darf ich dich was fragen…“ ist ein Rechercheprojekt junger Erwachsener zum NSU im Raum Rudolstadt/Saalfeld. Sie befragen Verwandte und Bekannte zu deren Wissen über den NSU und ihre Erfahrungen mit Rechtsradikalismus in der Region. „Wir haben Jugendliche gefunden, die diese Gespräche führen. Es geht auch darum, wie man sich im öffentlichen Raum positioniert“, so die Leiterin des Theaterjugendklubs, Friederike Dumke. „Vieles passiert unter dem Radar der Öffentlichkeit, es wäre schön, wenn der Dialog, den wir hier anregen, auch in die Stadt, die Zivilgesellschaft hineinschwappt“, so Judith Zieprig, die das Projekt für das Theater Rudolstadt leitet.

Mit einem Klavierkonzert und einer anschließenden Diskussionsrunde wird am 31. Oktober, 19 Uhr, im Stadthaus ein Zeichen gesetzt und gefragt: „Wie erinnert Rudolstadt?“