So wie hier im Rudolstädter Heinepark sind die Spielplätze derzeit gesperrt.

Nun 17 Corona-Infizierte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen im Landkreis steigt weiter. Derzeit sind 17 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Montagnachmittag mit. Bei den seit Samstag fünf neu getesteten Fällen handelt es sich überwiegend um Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen. Drei Personen werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt.

Am Freitag sind umfangreiche Auflagen zur Einschränkung von Kontakten in Kraft getreten. Dazu gehört, dass viele Geschäfte und Einrichtungen geschlossen bleiben müssen. Für den Vollzug der Maßnahmen ist das Landratsamt zuständig. Im Landratsamt wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet, bei der Verstöße gegen die Auflagen und Maßnahmen gemeldet werden können. Die Rufnummer ist erreichbar von montags bis freitags unter 03672/82 32 30. H.E.