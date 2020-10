Oberweißbacher Roastbeef mit Knochen und Herzgut-Weichkäse

Bernd Müller aus Oberweißbach nahm bei der Verleihung des Thüringer Bio-Preises 2020 für das "Roastbeef am Knochen" der Fleischrind GmbH den 2. Platz der Kategorie Unverarbeitetes Bio-Produkt entgegen.

„Motivation und Entschlossenheit zeichnen die Akteure der Bio-Branche aus. Damit sind sie auch eine Inspiration für uns und unsere politischen Ambitionen, die Ökobranche in Thüringen weiter auszubauen. Es verlangt Mut, Ideen und Produkte zu entwickeln, deren Erfolg auf einem hart umkämpften Markt oft ungewiss ist. Gerade in diesem besonderen Jahr, das uns gezeigt hat, wie schnell Selbstverständliches unmöglich werden kann, sind die Akteure der Thüringer Bio-Branche Vorbilder. Sie setzen ein starkes Zeichen und schenken einer ganzen Branche Zuversicht. Das muss belohnt werden“ so Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff anlässlich der Verleihung des Bio-Preises Thüringen 2020.