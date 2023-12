ÖPNV-Zweckverband Saale-Orla mit Rekordhaushalt für 2024

Sieben von 15 nagelneuen Bussen der Marke IVECO Crossway LE, die im April dieses Jahres auf den Kombus-Überlandlinien an den Start gingen. Für 2024 ist die Anschaffung weiterer 15 Busse geplant.

Saalfeld Gesenkte Umlage macht Gelder frei für die nächste Planungsphase der Linkenmühlenbrücke

Saalfeld. In der Verbandsversammlung des Zweckverbandes ÖPNV Saale-Orla wurde jetzt ein neuer Rekordhaushalt mit einem Gesamtvolumen von 21 Millionen Euro beschlossen. Wie das Landratsamt mitteilte, ist die größte Ausgabe erneut die Nahverkehrsausgleichszahlung an das beauftragte Verkehrsunternehmen Kombus in Höhe von 20,9 Millionen Euro. Diese beinhaltet eine Steigerung von zwei Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, die auf die Inflation, stark gestiegenen Energie- und Kraftstoffkosten sowie die höheren Aufwendungen der Personalkosten zurückzuführen sind.

Gesamtumlage des Zweckverbands um rund 300.000 Euro reduziert

Um die beiden Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis im nächsten Jahr nicht stärker als in 2023 zu belasten, wurde der Ausgleich des Gesamthaushaltes durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage des Zweckverbandes ausgeglichen. Die Rücklagenentnahme war ursprünglich auf 1,38 Millionen Euro geplant, wurde aber nach einem Antrag von Landrat Marko Wolfram (SPD) um weitere 250.000 Euro auf insgesamt 1,63 Millionen aufgestockt. Mit der Reduzierung der Verbandsumlage und der damit einhergehenden Entlastung der Landkreise um 150.000 Euro für Saalfeld-Rudolstadt und 100.000 Euro im Saale-Orla-Kreis stehen den beiden Kreishaushalten nun zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung. Diese 250.000 Euro sollen für die weiteren Planungsschritte der Linkenmühlenbrücke genutzt werden, wovon auch der Zweckverband profitieren würde. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt muss demzufolge im Jahr 2024 rund 8,2 Millionen Euro Verbandsumlage für den ÖPNV aufbringen, der Saale-Orla-Kreis rund 5,6 Millionen Euro. Die Gesamtumlage des Zweckverbandes reduziert sich von 14,1 Millionen Euro auf rund 13,8 Millionen Euro.

„Bus On Demand“ soll 2024 in Modellregionen starten

Im öffentlichen Informationsteil gaben die beiden Kombus-Geschäftsführer Dirk Bergner und Bert Hamm einen kurzen Rückblick zum Jahr 2023: Die Fahrgastzahlen vor der Coronapandemie sind noch nicht wieder ganz erreicht, trotzdem blicke man mit Zuversicht auf 2024. Die Einführung des Deutschland-Tickets wurde durch das Verkehrsunternehmen mit Bravour gemeistert, bisher wurden über 5.000 Stück vertrieben. Zudem wurden Projekte wie die Fahrgast-App oder der „Bus On Demand“, vorgestellt, der 2024 in speziellen Modellregionen des Verbandsgebietes eingeführt werden soll. Auch erhält die Kombus im Januar 2024 fünfzehn Gasbusse, die klimaneutral mit Biomethan aus der Region betrieben werden sollen.