Ohne unentschuldigte Zeugin kein Urteil in Rudolstadt

„Ich bin nicht so leicht aus der Fassung zu bringen, aber nun doch einigermaßen konsterniert.“ Richter Andreas Spahn wirkte außerdem noch frustriert. In einem handgreiflich gewordenen Trennungsstreit saß Ulf* (38) auf der Anklagebank vor dem Schöffengericht Rudolstadt. Jule*, die Frau, die drei Wochen vor dem Streit nach sechs Jahren Beziehung und gemeinsamer Wohnung bei ihm provisorisch zu einem Neuen gezogen war und am 19. September 2018 ihre Sachen holen wollte, blieb der Hauptverhandlung fern. Dabei hatte sie zwischendurch sogar die Zulassung als Nebenklägerin beantragt, woraus nur deswegen nichts wurde, weil ihr Rechtsbeistand kurz zuvor das Mandat niederlegte.

Doch auch im Zeugenstand wäre sie vonnöten gewesen, denn die meisten Vorwürfe passierten unter vier Augen. Übereinstimmend ist, dass die Trennung der beiden nicht unbedingt harmonisch verlief. In der Anklageschrift heißt es, Jule habe Sachen abholen wollen und im Kinderzimmer danach geschaut, wohin ihr Ulf folgen wollte, was Jule nicht gefiel, weshalb sie die Tür zuhielt. Beim gegenseitigen Druck flog diese Jule irgendwann an den Kopf. Sie habe angedeutet, ihn mit belastenden Fakten auf ihrem Handy in der Hand zu haben, wonach es körperliche Auseinandersetzungen um das Handy gegeben haben soll, das Ulf schließlich ihr wegnahm. Faustschläge soll es gegeben haben, Schwitzkasten, Stürze folgten. So schildert es Jule bei der Polizei. Ulf gibt allenfalls eine Rangelei und gegenseitige Schubser mit seiner Ex zu, doch ein Handy habe er ihr nicht weggenommen.

Die ärztlichen Atteste sind eindrucksvoll: eine Platzwunde an der Lippe, diverse Prellungen und sogar ein lockerer Zahn neigen die Waage zuungunsten des Angeklagten. Doch obwohl sie die Ladung nachweislich erhielt, was nicht ganz einfach war, denn auch bei ihrem neuen Freund wohnte Jule schon nicht mehr, kam sie nicht zur Verhandlung. Auch wenn das Gericht der Schilderungsversion von Jule zuneige, bleibe nichts weiter übrig, als das Verfahren einzustellen, so Andreas Spahn.

*Namen geändert