Pächter für Rudolstadts Kino-Gastronomie dringend gesucht

Die Cineplex-Kinos in Rudolstadt und Saalfeld können für 2019 eine positive Jahresbilanz verzeichnen. In beiden Kinos sind die Besucherzahlen gestiegen, in Rudolstadt um knapp acht Prozent, in Saalfeld um 12 Prozent gegenüber 2018. Das geht aus einer Mitteilung des Kinobetreibers hervor.

„Ab April kam die erhoffte Wende und führte gemeinsam mit den starken Besucherzahlen des letzten Quartals zu einem sehr positiven Ergebnis. Mit rund 90.000 Besuchern wurde das Ergebnis in Rudolstadt aus dem letzten starken Jahr 2017 knapp verfehlt, hingegen in Saalfeld mit 59.000 Besuchern um 4000 übertroffen“, so Kinoleiter Achim Möller.

Publikumsmagnet war „Eiskönigin 2“

Publikumsmagnet war im vergangenen Jahr an beiden Standorten das grandios animierte Märchen „Eiskönigin 2“ mit 5722 Besuchern in Rudolstadt und 4677 Besuchern in Saalfeld. Auf Platz zwei folgte dicht ein weiteres bildstarkes Disney-Abenteuer: „Der König der Löwen“ konnte in Rudolstadt 5360 Besucher ins Kino locken und in Saalfeld 4608 Besucher verzeichnen. Den dritten Rang erreichte die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“. Der Film begeisterte 3898 Besucher in Rudolstadt sowie 3586 in Saalfeld.

Investiert in die Ausstattung

Das Kinojahr in Rudolstadt stand ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums. Neben zahlreichen Sonderaktionen standen Investitionen in Komfort im Mittelpunkt. Neben weiteren Premiumsitzen wurde auch ein Großteil der restlichen Sitze erneuert. In Saalfeld sorgte vor allem ein starkes Familienprogramm für die Trendwende.

Auch die weiteren Maßnahmen, wie eine Vielzahl an Sondervorstellungen, konnten als Erfolg gebucht werden. Neben den klassischen Kinofilmen sind es aber auch andere Formate und Veranstaltungen mit kulturellen Inhalten, wie Konzertübertragungen, die an Bedeutung gewinnen. „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Inhalten für unsere Kinos, die auf der großen Leinwand erst richtig zur Geltung kommen“, so Michael Thomas, Inhaber und Geschäftsführer des Familienbetriebes mit langer Tradition.

„Natürlich steht auch der Kinosaal an sich im Fokus unserer Bemühungen und Konzeptionen. Neue Technik und Komfortsitze liegen im Trend und werden seitens der Kinogäste gewünscht.“ Für die Rudolstädter möchte Theaterleiter Achim Möller im neuen Jahr das Angebot des Kinos weiter ausbauen. „Ganz oben auf der Agenda steht die Vermietung des ehemaligen ‘Darling’, unserer hauseigenen Gastronomie, damit unsere Gäste auch über das Kinoerlebnis hinaus vor und nach dem Film ein kulinarisches Angebot genießen können“.

Aussicht auf neue Filmabenteuer

Zuversichtlich blicken Inhaber und Theaterleiter in das erste Quartal des neuen Kinojahres. An attraktiven Filmen und alternativen Events wird es jedenfalls nicht mangeln. Im Januar starten deutsche Komödien wie Till Schweigers „Die Hochzeit“ und „Nightlife“ mit Elyas M’ Barek. Weiter geht es mit den „Känguru-Chroniken“, Action- und Abenteuerfans dürfen sich auf „Ruf der Wildnis“, Will Smith in „Bad Boys for Life“ und den heiß erwarteten 25. Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ freuen. Neben der „Fantastischen Reise des Dr. Dolittle“ und einer Vielzahl von Kinder- und Familienfilmen verspricht „Mulan“ spannende Unterhaltung für alle Besucher.